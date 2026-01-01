Locust هي أداة اختبار تحميل مفتوحة المصدر تعتمد على بايثون تتيح لفرق الهندسة تحديد سلوك المستخدم في كود بايثون عادي وإعادة تشغيل ملايين الطلبات المتزامنة ضد أي هدف HTTP أو بروتوكول مخصص. على عكس الأدوات التي تعتمد على واجهة المستخدم الرسومية أولاً، سيناريوهات Locust هي نصوص برمجية يتم التحكم في إصداراتها، مما يجعل الاختبارات سهلة المراجعة، وتحديد المعلمات، والدمج في مسارات CI/CD.

تعرض واجهة المستخدم الويب المدمجة الإنتاجية المباشرة، ونسب مئوية لوقت الاستجابة، ومعدلات الأخطاء أثناء تشغيل الاختبارات، وتتيح لك زيادة أو تقليل عدد المستخدمين في الوقت الفعلي دون إعادة التشغيل. استضافة Locust ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور الاختبار وبيانات الاعتماد بعيدًا عن بنية SaaS التابعة لجهات خارجية ويتيح لك وضع مولد التحميل بالقرب من النظام المستهدف لتقليل زمن انتقال الشبكة الاصطناعي.