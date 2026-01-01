نشر Locust بنقرة واحدة.
إطار عمل لاختبار التحميل بلغة بايثون قابل للبرمجة لمحاكاة المستخدمين المتزامنين مع لوحة تحكم ويب في الوقت الفعلي.
اختر خطة VPS لـ Locust
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Locust؟
Locust هي أداة اختبار تحميل مفتوحة المصدر تعتمد على بايثون تتيح لفرق الهندسة تحديد سلوك المستخدم في كود بايثون عادي وإعادة تشغيل ملايين الطلبات المتزامنة ضد أي هدف HTTP أو بروتوكول مخصص. على عكس الأدوات التي تعتمد على واجهة المستخدم الرسومية أولاً، سيناريوهات Locust هي نصوص برمجية يتم التحكم في إصداراتها، مما يجعل الاختبارات سهلة المراجعة، وتحديد المعلمات، والدمج في مسارات CI/CD.
تعرض واجهة المستخدم الويب المدمجة الإنتاجية المباشرة، ونسب مئوية لوقت الاستجابة، ومعدلات الأخطاء أثناء تشغيل الاختبارات، وتتيح لك زيادة أو تقليل عدد المستخدمين في الوقت الفعلي دون إعادة التشغيل. استضافة Locust ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور الاختبار وبيانات الاعتماد بعيدًا عن بنية SaaS التابعة لجهات خارجية ويتيح لك وضع مولد التحميل بالقرب من النظام المستهدف لتقليل زمن انتقال الشبكة الاصطناعي.
الميزات الأساسية في Locust
بايثون لوكسفايلز
اكتب سيناريوهات الاختبار كفئات بايثون عادية مع الوصول الكامل إلى المكتبة القياسية وحزم الطرف الثالث، مما يتيح التحكم في الإصدار وتكامل CI.
لوحة معلومات الويب في الوقت الفعلي
مراقبة الطلبات في الثانية، والنسب المئوية لوقت الاستجابة، ومعدلات الفشل مباشرة في متصفحك، وتعديل أعداد المستخدمين المتزامنين دون إيقاف الاختبار.
توليد الحمل الموزع
أضف عقدًا عاملة لتنسيق الحمل من أجهزة متعددة، مع التوسع لاستيعاب ملايين المستخدمين المتزامنين وجمع الإحصائيات المجمعة مركزيًا.
دعم أي بروتوكول
اختبر REST APIs و WebSockets و gRPC وبروتوكولات TCP المخصصة عن طريق توسيع فئة User الأساسية باستخدام أي مكتبة Python.
وضع CI بلا رأس
تشغيل الاختبارات بشكل غير تفاعلي مع عتبات نجاح/فشل قابلة للتكوين على معدلات الفشل وزمن الوصول لحظر عمليات النشر تلقائيًا في مسار عملك.
لماذا تشغّل Locust على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.