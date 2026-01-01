فوتوفيو هو معرض صور سريع ومستضاف ذاتيًا، مصمم للمصورين والعائلات الذين يرغبون في الاحتفاظ بذكرياتهم على بنية تحتية يتحكمون بها. يقرأ مباشرة من هيكل الدليل الحالي الخاص بك — لا توجد عملية استيراد، ولا إعادة تنظيم للملفات — ويقوم بإنشاء الصور المصغرة والمعاينات تلقائيًا على الخادم الخاص بك.

على عكس خدمات الصور السحابية، يحافظ فوتوفيو على صورك الأصلية دون مساس وخصوصية. تعمل ملفات RAW وبيانات EXIF الوصفية وإحداثيات GPS والتعرف على الوجوه كلها دون إرسال صورة واحدة إلى خدمة طرف ثالث. يحصل كل مستخدم على مسار مكتبته الخاص، مما يجعله مناسبًا للأسر أو الفرق الصغيرة التي تشارك خادمًا واحدًا.