نشر Photoview بتثبيت بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا يعكس هيكل نظام ملفاتك ولا يعدّل أبدًا ملفاتك الأصلية.
اختر خطة VPS لـ Photoview
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Photoview؟
فوتوفيو هو معرض صور سريع ومستضاف ذاتيًا، مصمم للمصورين والعائلات الذين يرغبون في الاحتفاظ بذكرياتهم على بنية تحتية يتحكمون بها. يقرأ مباشرة من هيكل الدليل الحالي الخاص بك — لا توجد عملية استيراد، ولا إعادة تنظيم للملفات — ويقوم بإنشاء الصور المصغرة والمعاينات تلقائيًا على الخادم الخاص بك.
على عكس خدمات الصور السحابية، يحافظ فوتوفيو على صورك الأصلية دون مساس وخصوصية. تعمل ملفات RAW وبيانات EXIF الوصفية وإحداثيات GPS والتعرف على الوجوه كلها دون إرسال صورة واحدة إلى خدمة طرف ثالث. يحصل كل مستخدم على مسار مكتبته الخاص، مما يجعله مناسبًا للأسر أو الفرق الصغيرة التي تشارك خادمًا واحدًا.
الميزات الأساسية في Photoview
ألبومات مطابقة لنظام الملفات
تصبح بنية الدليل الموجودة لديك بنية ألبومك تلقائيًا — لا استيراد، لا إعادة تنظيم، لا تقييد.
دعم ملفات RAW
يتصفح ويعاين تنسيقات كاميرا RAW بشكل أصلي عبر Darktable، مما يتيح للمصورين رؤية مكتبتهم الكاملة دون الحاجة إلى تحويل.
التعرف على الوجه
يكتشف ويجمع تلقائيًا صور نفس الشخص، مما يسهل العثور على جميع صور فرد معين عبر آلاف الصور.
بيانات EXIF و GPS الوصفية
يعرض إعدادات الكاميرا وبيانات العدسة ومعلومات الموقع لكل صورة، مع عرض خريطة اختياري مدعوم بواسطة Mapbox.
مشاركة آمنة
إنشاء روابط مشاركة عامة للصور الفردية أو الألبومات الكاملة، مع حماية اختيارية بكلمة مرور للوصول الخارجي المتحكم به.
مكتبات متعددة المستخدمين
يرتبط كل حساب مستخدم بمسار الدليل الخاص به على الخادم، مما يحافظ على أفراد العائلة أو المتعاونين في مكتبات منفصلة من خلال مثيل واحد.
لماذا تشغّل Photoview على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.