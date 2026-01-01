DumbDrop هو تطبيق تحميل ملفات بسيط للغاية من DumbWare.io، مبني على فكرة أن مشاركة الملفات مع خادم لا ينبغي أن تتطلب نظام حسابات، أو مخزن كائنات، أو اشتراكًا سحابيًا. الواجهة عبارة عن منطقة إسقاط واحدة — اسحب الملفات إليها، وستهبط على القرص في دليل تحميل مهيأ تتحكم فيه بالكامل.

على الرغم من بساطته، يقدم DumbDrop ميزات إضافية عملية مثل الحماية الاختيارية برقم تعريف شخصي (PIN)، ودعم تحميل الدلائل، وحدود حجم قابلة للتكوين، وتصفية امتدادات الملفات، وإشعارات Apprise. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية الملفات المحملة، وتزيل رسوم النقل لكل جيجابايت من خدمات الطرف الثالث، وتوفر لك نقطة تسليم موثوقة للمتعاونين الذين ليس لديهم وصول إلى Shell أو SFTP.