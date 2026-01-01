نشر DumbDrop بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة تحميل ملفات بالسحب والإفلات بسيطة للغاية تسقط الملفات مباشرة في مجلد — لا قاعدة بيانات، لا حسابات، لا تعقيدات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DumbDrop؟
DumbDrop هو تطبيق تحميل ملفات بسيط للغاية من DumbWare.io، مبني على فكرة أن مشاركة الملفات مع خادم لا ينبغي أن تتطلب نظام حسابات، أو مخزن كائنات، أو اشتراكًا سحابيًا. الواجهة عبارة عن منطقة إسقاط واحدة — اسحب الملفات إليها، وستهبط على القرص في دليل تحميل مهيأ تتحكم فيه بالكامل.
على الرغم من بساطته، يقدم DumbDrop ميزات إضافية عملية مثل الحماية الاختيارية برقم تعريف شخصي (PIN)، ودعم تحميل الدلائل، وحدود حجم قابلة للتكوين، وتصفية امتدادات الملفات، وإشعارات Apprise. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية الملفات المحملة، وتزيل رسوم النقل لكل جيجابايت من خدمات الطرف الثالث، وتوفر لك نقطة تسليم موثوقة للمتعاونين الذين ليس لديهم وصول إلى Shell أو SFTP.
الميزات الأساسية في DumbDrop
تحميلات بالسحب والإفلات
قم بإسقاط ملف واحد أو عدة ملفات أو مجلد كامل على الصفحة وسيتم الحفاظ على بنية الدليل الأصلية على القرص.
لا يتطلب قاعدة بيانات
تُكتب الملفات المحملة مباشرة إلى دليل مُثبّت، لذا فإن النسخ الاحتياطية هي مجرد نسخة مجلد عادية ولا يوجد شيء لترحيله.
حماية اختيارية برقم سري
عيّن رقم تعريف شخصي (PIN) مكونًا من 4-10 أرقام لتقييد التحميلات على الخوادم المشتركة دون الحاجة إلى إعداد نظام مصادقة كامل.
إشعارات Apprise
احصل على إشعارات عبر أي قناة مدعومة من Apprise في كل مرة يصل فيها ملف جديد، مع قوالب قابلة للتخصيص لاسم الملف وحجمه واستخدام التخزين.
سرد الملفات وتنظيفها
تمكين متصفح الملفات الاختياري لتنزيل أو حذف الملفات المرفوعة مباشرة من واجهة الويب دون الحاجة إلى وصول SSH.
حدود الامتداد والحجم
قيّد أنواع الملفات المقبولة وحدد أحجام التحميل القصوى للحفاظ على توافق منطقة الإفلات مع كيفية استخدامك المقصود لها.
لماذا تشغّل DumbDrop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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