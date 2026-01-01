فاراداي هي منصة لإدارة الثغرات الأمنية على مستوى المؤسسات توفر لفرق الأمن مساحة عمل موحدة لاكتشاف الثغرات الأمنية وتتبعها ومعالجتها عبر بنيتها التحتية بالكامل. تتكامل مع أكثر من 80 أداة أمنية، وتقوم تلقائيًا باستيراد بيانات الفحص وتوحيدها من مختلف الماسحات الضوئية وأطر الاختبار حتى تتمكن الفرق من التركيز على التحليل بدلاً من المعالجة اليدوية للبيانات.

تضمن استضافة فاراداي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تظل النتائج الأمنية الحساسة وسجلات التدقيق تحت سيطرتك الكاملة — مما يلبي متطلبات الامتثال الصارمة لمعالجة بيانات الثغرات الأمنية مع توفير إمكانيات على مستوى المؤسسات دون التكاليف المتكررة للمنصات السحابية.