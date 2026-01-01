نشر فاراداي بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الثغرات الأمنية تقوم بمركزة النتائج الأمنية وتبسيط المعالجة لفرق الأمن.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Faraday؟
فاراداي هي منصة لإدارة الثغرات الأمنية على مستوى المؤسسات توفر لفرق الأمن مساحة عمل موحدة لاكتشاف الثغرات الأمنية وتتبعها ومعالجتها عبر بنيتها التحتية بالكامل. تتكامل مع أكثر من 80 أداة أمنية، وتقوم تلقائيًا باستيراد بيانات الفحص وتوحيدها من مختلف الماسحات الضوئية وأطر الاختبار حتى تتمكن الفرق من التركيز على التحليل بدلاً من المعالجة اليدوية للبيانات.
تضمن استضافة فاراداي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تظل النتائج الأمنية الحساسة وسجلات التدقيق تحت سيطرتك الكاملة — مما يلبي متطلبات الامتثال الصارمة لمعالجة بيانات الثغرات الأمنية مع توفير إمكانيات على مستوى المؤسسات دون التكاليف المتكررة للمنصات السحابية.
الميزات الأساسية في Faraday
أكثر من 80 تكامل أداة
يستورد ويوحد بيانات الثغرات الأمنية تلقائيًا من الماسحات الضوئية القياسية في الصناعة وأطر الاختبار، مما يلغي التجميع اليدوي للبيانات.
تعاون الفريق
تتيح مساحات العمل متعددة المستخدمين مع التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار لفرق الأمن التعاون في التقييمات وتتبع ملكية المعالجة في الوقت الفعلي.
تحديد أولويات المخاطر
يساعد محرك تسجيل المخاطر وتحديد الأولويات المدمج الفرق على تركيز جهود المعالجة على الثغرات الأمنية التي تشكل أكبر تهديد فعلي.
تقارير الامتثال
تساعد قوالب التقارير المخصصة ومسارات التدقيق مسؤولي الامتثال على إظهار تحسينات الوضع الأمني وتلبية المتطلبات التنظيمية.
RESTful API
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح التكامل مع مسارات CI/CD وأدوات SIEM، مما يتيح لفرق DevSecOps أتمتة تتبع الثغرات الأمنية عبر SDLC.
لماذا تشغّل Faraday على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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