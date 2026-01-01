نشر Crawl4AI بنقرة واحدة.
أداة استخلاص ويب مفتوحة المصدر تحول المواقع الإلكترونية إلى ماركداون نظيف وجاهز لنموذج اللغة الكبير (LLM) لخطوط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Crawl4AI؟
Crawl4AI هو زاحف ويب متطور ومستخلص بيانات (scraper) مصمم خصيصًا لتطبيقات AI. يحوّل محتوى الويب إلى مخرجات Markdown منظمة وجاهزة لـ LLM، مما يجعله الأساس المثالي لأنظمة RAG (الجيل المعزز بالاسترجاع)، ومجموعات بيانات التدريب، وخطوط محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 50,000 نجمة على GitHub، أصبح الحل المفضل للزحف في مجتمع مطوري AI.
تدعم المنصة التحكم الكامل في المتصفح للمواقع التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، والزحف غير المتزامن مع تجميع المتصفحات، وتصفية المحتوى الذكية، والوصول إلى RESTful API — وكل ذلك يأتي مع لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي وملعب تفاعلي. استضافة Crawl4AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قوة حوسبة مخصصة لعمليات الزحف المكثفة وتحكمًا كاملاً في معالجة البيانات دون توجيه المحتوى الحساس عبر خدمات طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Crawl4AI
مخرجات جاهزة لـ LLM
يحول الصفحات التي تم الزحف إليها إلى صيغة Markdown نظيفة، مُحسّنة لتغذية خطوط أنابيب نماذج اللغة وأنظمة RAG مباشرةً.
التحكم الكامل بالمتصفح
يتعامل مع الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمحتوى الديناميكي باستخدام تجميع المتصفحات لاستخراج البيانات بدقة عالية وأداء عالٍ.
وصول RESTful API
يوفر نقاط نهاية HTTP لدمج الزحف على الويب في التطبيقات الحالية وسير عمل البيانات المؤتمتة.
مراقبة لحظية
لوحة تحكم مدمجة وبيئة تفاعلية تتيح لك تتبع عمليات الزحف واختبار استراتيجيات الاستخراج وتصحيح أخطاء التكوينات مباشرة.
تصفية ذكية
استراتيجيات الاستخراج المنظم تقوم بتصفية الضوضاء وعزل المحتوى ذي الصلة، مما يقلل من عمل ما بعد المعالجة في مسار عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
لماذا تشغّل Crawl4AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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