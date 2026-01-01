خصم يصل إلى 68% على Crawl4AI

نشر Crawl4AI بنقرة واحدة.

أداة استخلاص ويب مفتوحة المصدر تحول المواقع الإلكترونية إلى ماركداون نظيف وجاهز لنموذج اللغة الكبير (LLM) لخطوط أنابيب بيانات الذكاء الاصطناعي.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Crawl4AI بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Crawl4AI

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Crawl4AI؟

Crawl4AI هو زاحف ويب متطور ومستخلص بيانات (scraper) مصمم خصيصًا لتطبيقات AI. يحوّل محتوى الويب إلى مخرجات Markdown منظمة وجاهزة لـ LLM، مما يجعله الأساس المثالي لأنظمة RAG (الجيل المعزز بالاسترجاع)، ومجموعات بيانات التدريب، وخطوط محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 50,000 نجمة على GitHub، أصبح الحل المفضل للزحف في مجتمع مطوري AI.

تدعم المنصة التحكم الكامل في المتصفح للمواقع التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، والزحف غير المتزامن مع تجميع المتصفحات، وتصفية المحتوى الذكية، والوصول إلى RESTful API — وكل ذلك يأتي مع لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي وملعب تفاعلي. استضافة Crawl4AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قوة حوسبة مخصصة لعمليات الزحف المكثفة وتحكمًا كاملاً في معالجة البيانات دون توجيه المحتوى الحساس عبر خدمات طرف ثالث.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Crawl4AI

مخرجات جاهزة لـ LLM

يحول الصفحات التي تم الزحف إليها إلى صيغة Markdown نظيفة، مُحسّنة لتغذية خطوط أنابيب نماذج اللغة وأنظمة RAG مباشرةً.

التحكم الكامل بالمتصفح

يتعامل مع الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمحتوى الديناميكي باستخدام تجميع المتصفحات لاستخراج البيانات بدقة عالية وأداء عالٍ.

وصول RESTful API

يوفر نقاط نهاية HTTP لدمج الزحف على الويب في التطبيقات الحالية وسير عمل البيانات المؤتمتة.

مراقبة لحظية

لوحة تحكم مدمجة وبيئة تفاعلية تتيح لك تتبع عمليات الزحف واختبار استراتيجيات الاستخراج وتصحيح أخطاء التكوينات مباشرة.

تصفية ذكية

استراتيجيات الاستخراج المنظم تقوم بتصفية الضوضاء وعزل المحتوى ذي الصلة، مما يقلل من عمل ما بعد المعالجة في مسار عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

لماذا تشغّل Crawl4AI على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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