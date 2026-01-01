نشر Wanderer بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات للمسارات ذاتية الاستضافة ومدير مسارات GPX للمتنزهين وراكبي الدراجات ومغامري الهواء الطلق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wanderer؟
Wanderer هي قاعدة بيانات للمسارات ذاتية الاستضافة ومتتبع للأنشطة الخارجية للمتنزهين وراكبي الدراجات والمتسلقين، وأي شخص يستكشف سيرًا على الأقدام أو بالدراجة. حمّل مسارات GPX، وسجّل القمم ونقاط الطريق، وتصفح ملفات تعريف الارتفاع، واعرض جميع مساراتك على خريطة تفاعلية — على خادمك الخاص بدون اشتراك أو مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة.
تخزين مساراتك بشكل خاص على خادم افتراضي خاص (VPS) يعني أن مساراتك ومواقعك وسجل نشاطك تبقى تحت سيطرتك. يتكامل Wanderer مع خدمات OpenStreetMap لتحديد الموقع الجغرافي والتوجيه، ودعمه متعدد المستخدمين يجعله سجلًا مشتركًا عمليًا لأندية المسارات، ومجموعات التنزه، أو العائلات التي تستكشف الأماكن الخارجية معًا.
الميزات الأساسية في Wanderer
إدارة مسارات GPX
قم بتحميل وتنظيم ملفات GPX من أي جهاز GPS أو تطبيق لبناء مكتبة شخصية من المسارات والأنشطة المسجلة.
خرائط المسارات التفاعلية
تصفح جميع مساراتك على خريطة تفاعلية مبنية على OpenStreetMap مع فلاتر للمسافة والارتفاع ونوع النشاط.
مقاطع الارتفاع
اعرض خرائط الارتفاع التفصيلية لكل مسار لفهم الصعود والهبوط وصعوبة التضاريس قبل الانطلاق.
سجلات القمة ونقاط الطريق
سجل القمم، وبدايات المسارات، ونقاط الاهتمام على طول الطرق لإنشاء سجل شخصي قابل للبحث للأنشطة الخارجية.
مشاركة المسار متعدد المستخدمين
شارك مجموعات المسارات مع أفراد العائلة أو أعضاء النادي حتى تتمكن المجموعة بأكملها من الوصول والمساهمة في مكتبة مشتركة.
لماذا تشغّل Wanderer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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