Wanderer هي قاعدة بيانات للمسارات ذاتية الاستضافة ومتتبع للأنشطة الخارجية للمتنزهين وراكبي الدراجات والمتسلقين، وأي شخص يستكشف سيرًا على الأقدام أو بالدراجة. حمّل مسارات GPX، وسجّل القمم ونقاط الطريق، وتصفح ملفات تعريف الارتفاع، واعرض جميع مساراتك على خريطة تفاعلية — على خادمك الخاص بدون اشتراك أو مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة.

تخزين مساراتك بشكل خاص على خادم افتراضي خاص (VPS) يعني أن مساراتك ومواقعك وسجل نشاطك تبقى تحت سيطرتك. يتكامل Wanderer مع خدمات OpenStreetMap لتحديد الموقع الجغرافي والتوجيه، ودعمه متعدد المستخدمين يجعله سجلًا مشتركًا عمليًا لأندية المسارات، ومجموعات التنزه، أو العائلات التي تستكشف الأماكن الخارجية معًا.