نشر Plane بنقرة واحدة.
منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر لتتبع المشكلات ودورات السبرنت وخرائط طريق المنتج — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Jira و Linear.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plane؟
Plane هي منصة قوية لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر تعمل كبديل حديث لـ Jira و Linear و Monday.com و ClickUp. تتتبع الفرق المشكلات، وتدير دورات السبرنت باستخدام مخططات الاحتراق، وتخطط لخرائط طريق المنتج، وتتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك دون تسعير لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.
يتضمن النشر المستضاف ذاتيًا PostgreSQL وذاكرة التخزين المؤقت Valkey وقائمة انتظار رسائل RabbitMQ وتخزين الكائنات MinIO لإعداد مكتفٍ ذاتيًا بالكامل. على عكس أدوات مشاريع SaaS التي تفرض رسومًا لكل مقعد، يوفر تشغيل Plane على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع بتكلفة بنية تحتية ثابتة مع ملكية كاملة للبيانات.
الميزات الأساسية في Plane
تتبع المشكلات
أنشئ وأدر عناصر العمل بنص منسق ومرفقات الملفات والمشكلات الفرعية والمراجع عبر المشاريع في عرض مركزي واحد.
دورات السبرنت
قم بتشغيل سباقات أجايل باستخدام مخططات الاحتراق التنازلي وتتبع زخم الفريق للحفاظ على وتيرة التطوير في الموعد المحدد.
خرائط طريق المنتج
خطط وبلّغ عن اتجاه المنتج باستخدام خرائط طريق مرئية ترتبط مباشرة بالمشكلات والوحدات التي تحقق كل معلم.
التعاون في الوقت الفعلي
تضمن التحديثات المباشرة أن يرى كل عضو في الفريق أحدث حالة للمشكلة والتعليقات والمهام دون تحديثات يدوية.
طرق عرض قابلة للتخصيص
أنشئ طرق عرض مصفاة للوحات والقوائم والتقاويم يمكن حفظها ومشاركتها عبر الفريق لتحقيق رؤية متسقة للمشروع.
الوحدات والتحليلات
تجميع المشكلات ذات الصلة في وحدات للمشاريع المعقدة، ثم تتبع التقدم باستخدام التحليلات المضمنة وتصورات الاتجاهات.
لماذا تشغّل Plane على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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