Plane هي منصة قوية لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر تعمل كبديل حديث لـ Jira و Linear و Monday.com و ClickUp. تتتبع الفرق المشكلات، وتدير دورات السبرنت باستخدام مخططات الاحتراق، وتخطط لخرائط طريق المنتج، وتتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك دون تسعير لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.

يتضمن النشر المستضاف ذاتيًا PostgreSQL وذاكرة التخزين المؤقت Valkey وقائمة انتظار رسائل RabbitMQ وتخزين الكائنات MinIO لإعداد مكتفٍ ذاتيًا بالكامل. على عكس أدوات مشاريع SaaS التي تفرض رسومًا لكل مقعد، يوفر تشغيل Plane على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع بتكلفة بنية تحتية ثابتة مع ملكية كاملة للبيانات.