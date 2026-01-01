نشر Collabora Online بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا ومبنية على LibreOffice تتيح للفرق التعاون في تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في المتصفح.
اختر خطة VPS لـ Collabora Online
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Collabora Online؟
Collabora Online هو مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا تعتمد على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. تفتح الفرق مستندات Word و Excel و PowerPoint مباشرة من تطبيق تخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells وتتعاون في تحريرها في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات حية وتعليقات وتتبع التغييرات ومعاينات فورية — لا يلزم عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.
تضمن استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم فيها. قم بإقرانه بأحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لتزويد فريقك ببديل محلي كامل لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.
الميزات الأساسية في Collabora Online
تعاون في الوقت الفعلي
يقوم عدة مستخدمين بتحرير نفس ملف Word أو Excel أو PowerPoint في وقت واحد باستخدام مؤشرات حية وتعليقات ومزامنة فورية للتغييرات.
التوافق مع مايكروسوفت أوفيس
افتح واحفظ ملفات .docx و.xlsx و.pptx دون فقدان في التحويل بفضل العرض الأصلي لـ LibreOffice لتنسيقات OOXML.
يتكامل مع تخزين الملفات
يتصل بـ Nextcloud و Seafile و Pydio Cells وخوادم الملفات الأخرى المتوافقة مع WOPI دون أي تغيير في الكود في التطبيق المضيف.
تتبع التغييرات والتعليقات
مراجعة المستندات مع وضع تتبع التغييرات، والتعليقات المضمنة، والاقتراحات، وسجل الإصدارات المألوف من حزم برامج المكتب لسطح المكتب.
متوافق مع الجوال والتابلت
واجهة المحرر المحسّنة للمس تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook حتى يتمكن المساهمون من التعديل من أي جهاز.
لماذا تشغّل Collabora Online على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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