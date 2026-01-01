Collabora Online هو مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا تعتمد على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. تفتح الفرق مستندات Word و Excel و PowerPoint مباشرة من تطبيق تخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells وتتعاون في تحريرها في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات حية وتعليقات وتتبع التغييرات ومعاينات فورية — لا يلزم عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.

تضمن استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم فيها. قم بإقرانه بأحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لتزويد فريقك ببديل محلي كامل لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.