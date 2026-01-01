Grafana Tempo هو نظام خلفي لتتبع التوزيع عالي النطاق مصمم لاستيعاب التتبعات من OpenTelemetry و Jaeger و Zipkin ومصادر أخرى دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة. على عكس مخازن التتبع التي تعتمد على Elasticsearch أو Cassandra، يخزن Tempo بيانات التتبع في تخزين الكائنات، مما يجعله فعالاً من حيث التكلفة على نطاق واسع. يتكامل بشكل أصلي مع Grafana للسماح للمهندسين بالانتقال مباشرة من مقياس Prometheus أو سطر سجل Loki إلى التتبع المقابل.

تجمع هذه القالب Tempo مع Grafana Alloy كجامع OpenTelemetry، و Prometheus للمقاييس، و Grafana كطبقة تصور — مما يمنحك مكدس تتبع موزع مكتفٍ ذاتيًا تمتلكه وتتحكم فيه بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).