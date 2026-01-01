نشر Grafana Tempo بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر لتتبع التوزيع، متوافقة مع OpenTelemetry و Jaeger و Zipkin، مع تصور Grafana مدمج.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grafana Tempo؟
Grafana Tempo هو نظام خلفي لتتبع التوزيع عالي النطاق مصمم لاستيعاب التتبعات من OpenTelemetry و Jaeger و Zipkin ومصادر أخرى دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة. على عكس مخازن التتبع التي تعتمد على Elasticsearch أو Cassandra، يخزن Tempo بيانات التتبع في تخزين الكائنات، مما يجعله فعالاً من حيث التكلفة على نطاق واسع. يتكامل بشكل أصلي مع Grafana للسماح للمهندسين بالانتقال مباشرة من مقياس Prometheus أو سطر سجل Loki إلى التتبع المقابل.
تجمع هذه القالب Tempo مع Grafana Alloy كجامع OpenTelemetry، و Prometheus للمقاييس، و Grafana كطبقة تصور — مما يمنحك مكدس تتبع موزع مكتفٍ ذاتيًا تمتلكه وتتحكم فيه بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الأساسية في Grafana Tempo
OpenTelemetry الأصلي
تستقبل التتبعات عبر بروتوكولات OTLP gRPC وHTTP وJaeger وZipkin، مما يسمح لأي تطبيق مزود بأدوات بإرسال البيانات دون الحاجة إلى حزم تطوير برمجيات (SDKs) خاصة بالمورد.
مقاييس من التتبعات
يولد تلقائيًا مقاييس RED (المعدل، الأخطاء، المدة) من بيانات النطاق عبر مولد المقاييس، مما يغذي بروميثيوس بإحصاءات على مستوى الخدمة دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
تكامل Grafana
مصدر بيانات Grafana المهيأ مسبقًا يتيح لك الانتقال من أي مقياس أو سطر سجل إلى التتبع المرتبط بنقرة واحدة، مما يسرع تحليل السبب الجذري.
لغة استعلام TraceQL
تتيح لك لغة الاستعلام المصممة خصيصًا تصفية وتجميع التتبعات حسب الخدمة والمدة وحالة الخطأ وسمات الامتداد بدقة لا يمكن أن تضاهيها عمليات البحث المخصصة.
تخزين اقتصادي
يخزن بيانات التتبع على القرص المحلي دون الحاجة إلى Elasticsearch أو Cassandra، مما يحافظ على بساطة البنية التحتية وتكاليف التشغيل قابلة للتنبؤ.
تصور مخطط الخدمة
يستمد خرائط تبعية الخدمة من بيانات التتبع ويعرضها في Grafana، مما يمنح الفرق رؤية محدثة باستمرار للتواصل بين الخدمات وزمن الوصول.
لماذا تشغّل Grafana Tempo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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