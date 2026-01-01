نشر ErsatzTV بنقرة واحدة.
خادم IPTV مستضاف ذاتيًا يحول مكتبة وسائط شخصية إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مخصصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع دليل برامج إلكتروني.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ErsatzTV؟
ErsatzTV هي منصة مفتوحة المصدر مستضافة ذاتيًا تحول مكتبة وسائط شخصية — Plex، Jellyfin، Emby، أو ملفات محلية — إلى قنوات تلفزيونية مباشرة ومجدولة خصيصًا مع دليل برامج إلكتروني حقيقي. يتم بث القنوات كقوائم تشغيل M3U/HLS يمكن لأي عميل يدعم IPTV ضبطها: Channels DVR، Plex DVR، Jellyfin Live TV، VLC، أجهزة التلفزيون الذكية، أجهزة فك التشفير، وتطبيقات الهاتف المحمول.
تمنحك استضافة ErsatzTV ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بديلاً خاصًا للكابل التقليدي مبني بالكامل من الوسائط التي تمتلكها بالفعل، دون الاشتراك في خدمة بث أو التعرض للمقاطعة بالإعلانات. قم بجدولة ماراثونات ذات طابع خاص، أو دورات على غرار الأخبار، أو قنوات فيديو موسيقية، أو كتل برامج للأطفال، ثم شاهدها على أي جهاز يدعم IPTV.
الميزات الأساسية في ErsatzTV
قنوات مخصصة 24/7
أنشئ أي عدد من القنوات المباشرة من خلال دمج المجموعات وقوائم التشغيل وقواعد الجدولة في تدفقات على مدار الساعة.
مخرجات IPTV و EPG
أتح قنواتك كقوائم تشغيل M3U مع دليل برامج إلكتروني كامل بصيغة XMLTV، بحيث يمكن لأي عميل IPTV ضبطها كالكابل.
Plex / Jellyfin / Emby
قم بالتوصيل مباشرة بمكتبات خادم الوسائط الموجودة أو امسح المجلدات المحلية ضوئيًا حتى تتمكن نفس الوسائط من تشغيل تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) وقنواتك التلفزيونية.
تحويل الترميز بالمعدات
تسريع اختياري لـ NVENC و QSV و VAAPI و AMF و VideoToolbox للحفاظ على استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) قابلاً للإدارة أثناء تقديم البث المباشر.
علامات مائية وفواصل
تراكب العلامات المائية للقناة، وأضف فواصل ومقدمات، واقطع البرامج بفواصل إعلانية مخصصة لإضفاء شعور القناة الحقيقية.
قنوات الفيديو الموسيقي
امزج مقاطع الفيديو الموسيقية والصوت في قنوات زمنية أو ذات طابع خاص، مكتملة بعرض غلاف العمل الفني وجدولة تعتمد على البيانات الوصفية.
لماذا تشغّل ErsatzTV على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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