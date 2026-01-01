ErsatzTV هي منصة مفتوحة المصدر مستضافة ذاتيًا تحول مكتبة وسائط شخصية — Plex، Jellyfin، Emby، أو ملفات محلية — إلى قنوات تلفزيونية مباشرة ومجدولة خصيصًا مع دليل برامج إلكتروني حقيقي. يتم بث القنوات كقوائم تشغيل M3U/HLS يمكن لأي عميل يدعم IPTV ضبطها: Channels DVR، Plex DVR، Jellyfin Live TV، VLC، أجهزة التلفزيون الذكية، أجهزة فك التشفير، وتطبيقات الهاتف المحمول.

تمنحك استضافة ErsatzTV ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بديلاً خاصًا للكابل التقليدي مبني بالكامل من الوسائط التي تمتلكها بالفعل، دون الاشتراك في خدمة بث أو التعرض للمقاطعة بالإعلانات. قم بجدولة ماراثونات ذات طابع خاص، أو دورات على غرار الأخبار، أو قنوات فيديو موسيقية، أو كتل برامج للأطفال، ثم شاهدها على أي جهاز يدعم IPTV.