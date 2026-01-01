Manyfold هو مدير أصول رقمي مفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد والمبدعين الذين يحتاجون إلى تنظيم مجموعات متزايدة من ملفات STL و3MF ونماذج الملفات الأخرى. على عكس مديري الملفات العامة، يتعامل Manyfold مع ملفات ثلاثية الأبعاد بشكل طبيعي، حيث يقوم بتوليد صور مصغرة ومعاينات تفاعلية، ويتتبع المبدعين والتراخيص، ويجمع الأجزاء ذات الصلة في نماذج منطقية باستخدام العلامات والأوصاف والبيانات الوصفية المخصصة.

تشغيل Manyfold على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على آلاف النماذج المدفوعة والمجانية التي تجمعها من مواقع مثل MakerWorld وPrintables وThingiverse تحت سيطرتك الكاملة، مع طبقة ActivityPub موحدة تتيح لك مشاركة المجموعات مع مبدعين آخرين دون تسليم مكتبتك لسوق مغلق.