نشر Manyfold بنقرة واحدة.
مدير أصول رقمية مستضاف ذاتيًا لتنظيم ووسم ومعاينة مكتبة نماذج الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Manyfold؟
Manyfold هو مدير أصول رقمي مفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد والمبدعين الذين يحتاجون إلى تنظيم مجموعات متزايدة من ملفات STL و3MF ونماذج الملفات الأخرى. على عكس مديري الملفات العامة، يتعامل Manyfold مع ملفات ثلاثية الأبعاد بشكل طبيعي، حيث يقوم بتوليد صور مصغرة ومعاينات تفاعلية، ويتتبع المبدعين والتراخيص، ويجمع الأجزاء ذات الصلة في نماذج منطقية باستخدام العلامات والأوصاف والبيانات الوصفية المخصصة.
تشغيل Manyfold على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على آلاف النماذج المدفوعة والمجانية التي تجمعها من مواقع مثل MakerWorld وPrintables وThingiverse تحت سيطرتك الكاملة، مع طبقة ActivityPub موحدة تتيح لك مشاركة المجموعات مع مبدعين آخرين دون تسليم مكتبتك لسوق مغلق.
الميزات الأساسية في Manyfold
معاينات ثلاثية الأبعاد تفاعلية
قم بتدوير وفحص ملفات STL و 3MF و OBJ وتنسيقات أخرى مباشرة في المتصفح دون تنزيل أو فتح برنامج تقطيع.
الوسم الذكي والبيانات الوصفية
نظّم النماذج باستخدام علامات هرمية، والمنشئين، والتراخيص، والحقول المخصصة لتبقى مكتبتك قابلة للبحث مع نموها.
مجموعات متعددة المستخدمين
مشاركة المكتبات مع أفراد العائلة أو أعضاء النادي باستخدام أذونات دقيقة لكل مستخدم وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى الأدوار.
المشاركة الموحدة
تابع مثيلات Manyfold الأخرى عبر ActivityPub لاكتشاف وتبادل النماذج دون الاعتماد على سوق مركزي.
OIDC تسجيل الدخول الموحد
قم بتوصيل Manyfold بـ Authentik أو Keycloak أو أي مزود OIDC لتوحيد المصادقة عبر مكدسك المستضاف ذاتيًا.
المسح الأوتوماتيكي للمكتبة
أسقط مجلدات النماذج الموجودة في وحدة التخزين، وسيقوم Manyfold باستيرادها وإزالة التكرارات منها وفهرستها على الفور.
لماذا تشغّل Manyfold على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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