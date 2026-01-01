خصم يصل إلى 68% على Manyfold

نشر Manyfold بنقرة واحدة.

مدير أصول رقمية مستضاف ذاتيًا لتنظيم ووسم ومعاينة مكتبة نماذج الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Manyfold بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Manyfold

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Manyfold؟

Manyfold هو مدير أصول رقمي مفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد والمبدعين الذين يحتاجون إلى تنظيم مجموعات متزايدة من ملفات STL و3MF ونماذج الملفات الأخرى. على عكس مديري الملفات العامة، يتعامل Manyfold مع ملفات ثلاثية الأبعاد بشكل طبيعي، حيث يقوم بتوليد صور مصغرة ومعاينات تفاعلية، ويتتبع المبدعين والتراخيص، ويجمع الأجزاء ذات الصلة في نماذج منطقية باستخدام العلامات والأوصاف والبيانات الوصفية المخصصة.

تشغيل Manyfold على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على آلاف النماذج المدفوعة والمجانية التي تجمعها من مواقع مثل MakerWorld وPrintables وThingiverse تحت سيطرتك الكاملة، مع طبقة ActivityPub موحدة تتيح لك مشاركة المجموعات مع مبدعين آخرين دون تسليم مكتبتك لسوق مغلق.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Manyfold

معاينات ثلاثية الأبعاد تفاعلية

قم بتدوير وفحص ملفات STL و 3MF و OBJ وتنسيقات أخرى مباشرة في المتصفح دون تنزيل أو فتح برنامج تقطيع.

الوسم الذكي والبيانات الوصفية

نظّم النماذج باستخدام علامات هرمية، والمنشئين، والتراخيص، والحقول المخصصة لتبقى مكتبتك قابلة للبحث مع نموها.

مجموعات متعددة المستخدمين

مشاركة المكتبات مع أفراد العائلة أو أعضاء النادي باستخدام أذونات دقيقة لكل مستخدم وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى الأدوار.

المشاركة الموحدة

تابع مثيلات Manyfold الأخرى عبر ActivityPub لاكتشاف وتبادل النماذج دون الاعتماد على سوق مركزي.

OIDC تسجيل الدخول الموحد

قم بتوصيل Manyfold بـ Authentik أو Keycloak أو أي مزود OIDC لتوحيد المصادقة عبر مكدسك المستضاف ذاتيًا.

المسح الأوتوماتيكي للمكتبة

أسقط مجلدات النماذج الموجودة في وحدة التخزين، وسيقوم Manyfold باستيرادها وإزالة التكرارات منها وفهرستها على الفور.

لماذا تشغّل Manyfold على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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