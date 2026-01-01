Docker Registry هو نظام التخزين والتوزيع الرسمي مفتوح المصدر لصور Docker. يمنحك تشغيل سجل خاص بك فريقك مستودعًا خاصًا وعالي الأداء لصور الحاويات — مما يحافظ على كود التطبيق الخاص بعيدًا عن المراكز العامة مع ضمان سحب صور سريع وموثوق به لخطوط أنابيب CI/CD وعمليات النشر الإنتاجية الخاصة بك.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات الصور لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يبسط الامتثال لسياسات حوكمة البيانات ويزيل الاعتماد على الخدمات الخارجية. أنت تتحكم في الوصول، وسياسات الاحتفاظ، وسعة التخزين — بدون رسوم لكل صورة أو قيود على النطاق الترددي التي يفرضها موفرو السجلات المستضافة.