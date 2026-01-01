نشر Docker Registry بنقرة واحدة.
السجل الخاص الرسمي لتخزين وتوزيع وإدارة صور حاويات Docker الخاصة بك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Docker Registry؟
Docker Registry هو نظام التخزين والتوزيع الرسمي مفتوح المصدر لصور Docker. يمنحك تشغيل سجل خاص بك فريقك مستودعًا خاصًا وعالي الأداء لصور الحاويات — مما يحافظ على كود التطبيق الخاص بعيدًا عن المراكز العامة مع ضمان سحب صور سريع وموثوق به لخطوط أنابيب CI/CD وعمليات النشر الإنتاجية الخاصة بك.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات الصور لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يبسط الامتثال لسياسات حوكمة البيانات ويزيل الاعتماد على الخدمات الخارجية. أنت تتحكم في الوصول، وسياسات الاحتفاظ، وسعة التخزين — بدون رسوم لكل صورة أو قيود على النطاق الترددي التي يفرضها موفرو السجلات المستضافة.
الميزات الأساسية في Docker Registry
تخزين صور خاص
قم بتخزين صور الحاويات الخاصة بك بأمان على البنية التحتية الخاصة بك، مع إبقاء التعليمات البرمجية الحساسة بعيدًا عن السجلات العامة.
تكامل CI/CD
تضمن واجهة برمجة تطبيقات Docker القياسية للدفع والسحب التوافق مع كل أداة بناء وخط أنابيب ومنصة تنسيق.
دعم Webhook
تشغيل خطوات مسار العمل اللاحقة تلقائيًا كلما تم دفع صورة جديدة إلى السجل.
ذاكرة التخزين المؤقت للطبقة الدائمة
تخزين الطبقات المشتركة عبر الصور يقلل بشكل كبير من استخدام القرص ويسرع توزيع الصور عبر فريقك.
لماذا تشغّل Docker Registry على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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