ماريتا هو وكيل ويب مستضاف ذاتيًا يقوم بجلب ومعالجة صفحات الويب لتقديم نسخ نظيفة وقابلة للقراءة، مجردة من ملفات تعريف الارتباط التتبعية والإعلانات وحواجز الوصول. يقوم بتوحيد عناوين URL، ويزيل الضوضاء من مخرجات HTML، ويخزن النتائج مؤقتًا محليًا بحيث تعود القراءات المتكررة على الفور. تتيح لك القواعد المخصصة لكل نطاق ضبط كيفية تنظيف وعرض مواقع معينة بدقة.

تشغيل ماريتا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن جميع المعالجة تتم على بنية تحتية تتحكم فيها — لا تتلقى أي خدمة قراءة تابعة لجهة خارجية سجل تصفحك. والنتيجة هي بديل خاص وسريع ومكتفٍ ذاتيًا لوكلاء القراءة المستندة إلى السحابة، بدون قيود على الاستخدام وبدون مغادرة أي بيانات لخادمك.