نشر Marreta بنقرة واحدة.
وكيل محتوى ويب ذاتي الاستضافة يسترجع المقالات وينظفها لقراءة خالية من التشتيت والتتبع.
اختر خطة VPS لـ Marreta
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Marreta؟
ماريتا هو وكيل ويب مستضاف ذاتيًا يقوم بجلب ومعالجة صفحات الويب لتقديم نسخ نظيفة وقابلة للقراءة، مجردة من ملفات تعريف الارتباط التتبعية والإعلانات وحواجز الوصول. يقوم بتوحيد عناوين URL، ويزيل الضوضاء من مخرجات HTML، ويخزن النتائج مؤقتًا محليًا بحيث تعود القراءات المتكررة على الفور. تتيح لك القواعد المخصصة لكل نطاق ضبط كيفية تنظيف وعرض مواقع معينة بدقة.
تشغيل ماريتا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن جميع المعالجة تتم على بنية تحتية تتحكم فيها — لا تتلقى أي خدمة قراءة تابعة لجهة خارجية سجل تصفحك. والنتيجة هي بديل خاص وسريع ومكتفٍ ذاتيًا لوكلاء القراءة المستندة إلى السحابة، بدون قيود على الاستخدام وبدون مغادرة أي بيانات لخادمك.
الميزات الأساسية في Marreta
تنظيف وتوحيد عناوين URL
يزيل معلمات التتبع وعمليات إعادة التوجيه وضوضاء الاستعلام من عناوين URL قبل الجلب، مما ينتج عنه روابط أساسية نظيفة في كل مرة.
جلب المحتوى بدون ملفات تعريف الارتباط
يسترجع الصفحات بدون ملفات تعريف الارتباط أو رؤوس التعريف، متجاوزًا النوافذ المنبثقة للموافقة على ملفات تعريف الارتباط وبوابات الوصول المعتمدة على ملفات تعريف الارتباط.
تحسين HTML
يزيل الإعلانات والبرامج النصية والنوافذ المنبثقة والعناصر غير المتعلقة بالمحتوى لتقديم نسخة نظيفة وسريعة التحميل من الصفحة.
التخزين المؤقت الذكي
يقوم بتخزين الصفحات المعالجة محليًا بحيث تعود الزيارات المتكررة فورًا دون إعادة جلب أو إعادة معالجة الصفحة المصدر.
قواعد مخصصة لكل نطاق
تطبيق إزالة CSS خاص بالموقع، وحقن JavaScript، وقواعد رأس مخصصة أو ملفات تعريف الارتباط لضبط الإخراج بدقة لأي نطاق.
الوصول إلى JSON API
كل عنوان URL تمت معالجته متاح أيضًا كاستجابة JSON API، مما يجعل Marreta سهلة الدمج في سير عمل الأتمتة.
لماذا تشغّل Marreta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.