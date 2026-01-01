dashdot هو لوحة تحكم خادم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يرغبون في عرض جميل وسريع لأداء خوادمهم الافتراضية (VPS). على عكس حزم المراقبة الكاملة التي تتطلب قواعد بيانات وعملاء وتكوينات معقدة، يعمل dashdot كحاوية واحدة — قم بنشره وستظهر حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين ومعدل نقل الشبكة على الفور دون أي إعداد.

تم تصميم الواجهة الزجاجية (glassmorphic) ليتم تثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مثبتة على الحائط. نظرًا لأنه يقرأ مقاييس النظام مباشرة من المضيف، يبقى كل شيء على البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد قياسات عن بعد خارجية، ولا يلزم وجود حسابات، ولا تغادر أي بيانات خادمك.