نشر dashdot بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خادم بسيطة تعرض إحصائيات CPU و RAM والتخزين والشبكة في الوقت الفعلي، بتصميم زجاجي عصري.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام dashdot؟
dashdot هو لوحة تحكم خادم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يرغبون في عرض جميل وسريع لأداء خوادمهم الافتراضية (VPS). على عكس حزم المراقبة الكاملة التي تتطلب قواعد بيانات وعملاء وتكوينات معقدة، يعمل dashdot كحاوية واحدة — قم بنشره وستظهر حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين ومعدل نقل الشبكة على الفور دون أي إعداد.
تم تصميم الواجهة الزجاجية (glassmorphic) ليتم تثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مثبتة على الحائط. نظرًا لأنه يقرأ مقاييس النظام مباشرة من المضيف، يبقى كل شيء على البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد قياسات عن بعد خارجية، ولا يلزم وجود حسابات، ولا تغادر أي بيانات خادمك.
الميزات الأساسية في dashdot
مقاييس النظام في الوقت الحقيقي
يتم تحديث حمل وحدة المعالجة المركزية المباشر، واستخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة التخزين، ومعدل نقل الشبكة باستمرار حتى ترى دائمًا الحالة الحالية لخادمك في لمحة.
نشر بدون تهيئة
لا توجد قاعدة بيانات، لا وكلاء، لا معالج إعداد — تبدأ حاوية واحدة وتظهر إحصائيات الخادم الخاص بك على الفور دون أي تهيئة يدوية.
مراقبة درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية
تُقرأ مستشعرات حرارة الأجهزة مباشرة من المضيف، مما يمنحك تحذيرًا مبكرًا من المشكلات الحرارية قبل أن تؤثر على الأداء.
تصميم زجاجي
واجهة المستخدم ذات الزجاج المصنفر مصممة ليتم تثبيتها في علامة تبويب المتصفح أو عرضها على شاشة مخصصة كلوحة حالة خادم مباشرة.
بصمة خفيفة
يستخدم dashdot الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) الخاصة به، لذا فإن الحمل الزائد للمراقبة لا يؤثر بشكل كبير على الموارد التي يقوم بقياسها.
لماذا تشغّل dashdot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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