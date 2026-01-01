نشر Snac2 بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم ActivityPub بسيط لمستخدم واحد، مكتوب بلغة C محمولة، للانضمام إلى الفيديفيرس باستهلاك موارد ضئيل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Snac2؟
Snac2 هو تطبيق ActivityPub بسيط مكتوب بلغة C محمولة بدون أي تبعيات لقواعد البيانات — يتم تخزين جميع البيانات كملفات عادية على القرص. مصمم للأفراد والتطبيقات الصغيرة، يتكامل مع Mastodon و Pleroma و Pixelfed و Fediverse الأوسع بينما يعمل بشكل مريح على خوادم VPS صغيرة أو أجهزة كمبيوتر أحادية اللوحة.
استضافة Snac2 ذاتيًا تمنحك هوية شخصية على Fediverse دون الاعتماد على تطبيقات خارجية قد تتوقف عن العمل، أو تفك الارتباط، أو تغير سياساتها. البنية الثنائية الواحدة، وعدم وجود قاعدة بيانات، وواجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon تجعل Snac2 أحد أخف الطرق وأكثرها سهولة في الصيانة للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية.
الميزات الأساسية في Snac2
لا يتطلب قاعدة بيانات
جميع المنشورات والمتابعين والتكوينات توجد كملفات عادية على القرص — لا حاجة لتثبيت أو ضبط أو نسخ احتياطي لـ MySQL أو PostgreSQL بشكل منفصل.
توافقية Mastodon API
استخدم عملاء Mastodon الحاليين للجوّال وسطح المكتب للنشر وتصفح الجداول الزمنية وإدارة الإشعارات دون تعلم أدوات جديدة.
اتحاد ActivityPub
تابع وتفاعل مع المستخدمين على ماستودون، بليروما، بيكسلفيد، أكوما، وأي خادم آخر متوافق مع ActivityPub في الفيديفيرس.
بصمة موارد صغيرة
مكتوب بلغة C محمولة كثنائي واحد متوافق مع الثبات، يعمل Snac2 في بضعة ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويعمل في وضع الخمول باستهلاك يقارب الصفر من وحدة المعالجة المركزية.
دعم متعدد المستخدمين
استضف أكثر من حساب على نفس المثيل من سطر الأوامر، وهو مفيد للعائلات أو المجتمعات الصغيرة التي تشارك خادمًا افتراضيًا خاصًا واحدًا (VPS).
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
لا تتبع، لا تحليلات، لا سكربتات طرف ثالث — يبقى جدولك الزمني على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وقائمة متابعيك لا تغادر قرصك أبدًا.
لماذا تشغّل Snac2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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