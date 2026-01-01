Snac2 هو تطبيق ActivityPub بسيط مكتوب بلغة C محمولة بدون أي تبعيات لقواعد البيانات — يتم تخزين جميع البيانات كملفات عادية على القرص. مصمم للأفراد والتطبيقات الصغيرة، يتكامل مع Mastodon و Pleroma و Pixelfed و Fediverse الأوسع بينما يعمل بشكل مريح على خوادم VPS صغيرة أو أجهزة كمبيوتر أحادية اللوحة.

استضافة Snac2 ذاتيًا تمنحك هوية شخصية على Fediverse دون الاعتماد على تطبيقات خارجية قد تتوقف عن العمل، أو تفك الارتباط، أو تغير سياساتها. البنية الثنائية الواحدة، وعدم وجود قاعدة بيانات، وواجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon تجعل Snac2 أحد أخف الطرق وأكثرها سهولة في الصيانة للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية.