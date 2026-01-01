نشر Nexterm بنقرة واحدة.
إدارة خوادم مفتوحة المصدر لاتصالات SSH و VNC و RDP يمكن الوصول إليها بالكامل من متصفحك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nexterm؟
Nexterm هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة الخوادم يدمج جلسات طرفية SSH، وأسطح مكتب VNC، واتصالات RDP في واجهة واحدة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح. على عكس أدوات الوصول عن بعد التقليدية التي تتطلب عميلاً محليًا، يعمل Nexterm على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويوفر لك مركز اتصال كامل يمكن الوصول إليه من أي جهاز باستخدام متصفح.
استضافة Nexterm ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات اعتماد الخادم وبيانات الجلسة الخاصة بك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. مدير ملفات SFTP المدمج، وتسجيل الجلسات، والمراقبة، ودعم المؤسسات والمصادقة الثنائية (2FA) يجعله بديلاً عمليًا للتوفيق بين العديد من عملاء SSH، وعارضات VNC، وأدوات RDP.
الميزات الأساسية في Nexterm
SSH و VNC و RDP
إدارة محطات SSH الطرفية، وأجهزة سطح المكتب VNC، وجلسات RDP من علامة تبويب متصفح واحدة — لا يلزم تثبيت عميل محلي على أي جهاز.
مدير ملفات بروتوكول نقل الملفات الآمن SFTP
تصفح الملفات وقم بتحميلها وتنزيلها على الخوادم البعيدة من خلال واجهة SFTP مدمجة دون الحاجة إلى عميل FTP منفصل.
تسجيل الجلسة
تسجيل وإعادة تشغيل جلسات الطرفية وسطح المكتب للتدقيق، ومراجعة الفريق، أو استكشاف أخطاء التغييرات السابقة وإصلاحها.
المصادقة الثنائية
احمِ الوصول إلى جميع خوادمك باستخدام المصادقة الثنائية (2FA) وتسجيل الدخول الموحد (OIDC SSO)، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم فتح الاتصالات.
منظمات متعددة المستخدمين
قسّم الخوادم وبيانات الاعتماد إلى مؤسسات حتى تتمكن الفرق من مشاركة الوصول دون الكشف عن البنية التحتية غير ذات الصلة.
لماذا تشغّل Nexterm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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