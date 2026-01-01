Nexterm هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة الخوادم يدمج جلسات طرفية SSH، وأسطح مكتب VNC، واتصالات RDP في واجهة واحدة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح. على عكس أدوات الوصول عن بعد التقليدية التي تتطلب عميلاً محليًا، يعمل Nexterm على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويوفر لك مركز اتصال كامل يمكن الوصول إليه من أي جهاز باستخدام متصفح.

استضافة Nexterm ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات اعتماد الخادم وبيانات الجلسة الخاصة بك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. مدير ملفات SFTP المدمج، وتسجيل الجلسات، والمراقبة، ودعم المؤسسات والمصادقة الثنائية (2FA) يجعله بديلاً عمليًا للتوفيق بين العديد من عملاء SSH، وعارضات VNC، وأدوات RDP.