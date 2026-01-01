نشر EdgeDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات رسومية علائقية من الجيل التالي مبنية على PostgreSQL مع لغة استعلام حديثة ونموذج بيانات بديهي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EdgeDB؟
EdgeDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعيد تصور النموذج العلائقي. بنيت على محرك PostgreSQL المثبت، وتقدم نموذج بيانات علائقي كائني غني، وراثة المخطط، و EdgeQL — لغة استعلام مصممة لتكون أكثر تعبيرًا وأمانًا من SQL. يستفيد المطورون من الخصائص المحسوبة، وخصائص الارتباط، وأدوات الترحيل المدمجة التي تلغي الإدارة اليدوية للمخطط.
تمنحك استضافة EdgeDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تكوين قاعدة البيانات، وتخصيص الموارد، وموقع البيانات. يمكنك ضبط إعدادات PostgreSQL لتناسب عبء عملك، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، والتكامل مع بنيتك التحتية دون قيود خدمات قواعد البيانات المدارة.
الميزات الأساسية في EdgeDB
EdgeQL لغة الاستعلام
بديل حديث لـ SQL مع بنية بديهية، وتعبيرات قابلة للتركيب، واجتياز قوي للرسوم البيانية الكائنية يلغي استعلامات الربط المتعددة المعقدة.
النموذج العلائقي الكائني
حدد المخططات باستخدام أنواع الكائنات التي تدعم الوراثة والخصائص المحسوبة، مما يقلل من عدم تطابق المعاوقة بين كود التطبيق وطبقة قاعدة البيانات.
عمليات الترحيل الأوتوماتيكية
أنشئ وطبّق ترحيلات المخطط تلقائيًا من تعريفات المخطط الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى نصوص ALTER TABLE المكتوبة يدويًا وانحراف الترحيل.
واجهة إدارة الويب
واجهة مدمجة مستندة إلى المتصفح لاستكشاف المخطط، والاستعلامات التفاعلية، وتصور البيانات دون تثبيت أدوات إضافية.
مكتبات العميل الآمنة من حيث النوع
تولد منشئات الاستعلامات الرسمية لـ TypeScript و Python و Go رمز وصول لقاعدة البيانات آمنًا تمامًا من حيث النوع مباشرةً من مخطط EdgeDB الخاص بك.
لماذا تشغّل EdgeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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