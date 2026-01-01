EdgeDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعيد تصور النموذج العلائقي. بنيت على محرك PostgreSQL المثبت، وتقدم نموذج بيانات علائقي كائني غني، وراثة المخطط، و EdgeQL — لغة استعلام مصممة لتكون أكثر تعبيرًا وأمانًا من SQL. يستفيد المطورون من الخصائص المحسوبة، وخصائص الارتباط، وأدوات الترحيل المدمجة التي تلغي الإدارة اليدوية للمخطط.

تمنحك استضافة EdgeDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تكوين قاعدة البيانات، وتخصيص الموارد، وموقع البيانات. يمكنك ضبط إعدادات PostgreSQL لتناسب عبء عملك، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، والتكامل مع بنيتك التحتية دون قيود خدمات قواعد البيانات المدارة.