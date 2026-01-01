نشر ServerStatus بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم المتعددة تجمع المقاييس في الوقت الفعلي من جميع خوادمك في عرض واحد.
اختر خطة VPS لـ ServerStatus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ServerStatus؟
ServerStatus هو نظام مراقبة متعدد الخوادم مفتوح المصدر يجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة من أي عدد من الأجهزة البعيدة ويعرضها في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. يعمل كل خادم مراقب بوكيل عميل خفيف الوزن يرسل تقاريره إلى خادم ServerStatus المركزي، مما يسهل الحصول على عرض موحد للبنية التحتية بأكملها دون الحاجة إلى نشر مكدس مراقبة ثقيل.
استضافة ServerStatus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع مقاييس البنية التحتية وتحت سيطرتك. تتحدث لوحة تحكم الويب مباشرة ولا تتطلب قاعدة بيانات، ولا مسار تكوين معقد، ولا تبعيات خارجية — فقط حاوية واحدة وملف تكوين يسرد خوادمك.
الميزات الأساسية في ServerStatus
تجميع متعدد الخوادم
اجمع واعرض المقاييس من عدد غير محدود من الخوادم البعيدة في لوحة تحكم مركزية واحدة دون الحاجة إلى تثبيتات منفصلة لكل خادم.
لوحة معلومات في الوقت الفعلي
تعرض واجهة مستخدم الويب المحدثة باستمرار حمل وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة، ومساحة القرص، وإنتاجية الشبكة لكل مضيف تتم مراقبته في لمحة.
وكلاء عميل خفيفو الوزن
تشغل الخوادم البعيدة عميل بايثون أو شل بسيط يقوم بالإبلاغ عن المقاييس عبر اتصال TCP بسيط، مع حمل موارد يقارب الصفر.
تنبيه المراقب
تحديد قواعد تنبيه تستند إلى التعبيرات لظروف وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة وإرسال الإشعارات عبر استدعاءات الويب هوك القابلة للتكوين.
مراقبة الموقع و SSL
راقب نقاط نهاية HTTP/HTTPS وانتهاء صلاحية شهادة SSL جنبًا إلى جنب مع مقاييس الخادم في لوحة المعلومات نفسها.
لماذا تشغّل ServerStatus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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