MediaGo هو أداة تنزيل فيديو مفتوحة المصدر تجمع واجهة مستخدم قائمة على المتصفح مع محركات مجربة وموثوقة مثل yt-dlp و aria2 و N_m3u8DL-RE و BBDown. يقوم بالتقاط وحفظ التدفقات من قوائم تشغيل M3U8 و HLS، ويوتيوب، وبيليبيلي، وتويتر، وإنستغرام، وريديت، وأكثر من ألف موقع آخر مدعوم، ثم يحول النتيجة إلى أي صيغة أو جودة دون الحاجة إلى خطوة ffmpeg منفصلة.

تشغيل MediaGo على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن التنزيلات تتم على خادم سريع ومتصل دائمًا بدلاً من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وتبقى الملفات في مساحة تخزين تتحكم بها. يتيح لك ملحق متصفح مصاحب وواجهة برمجة تطبيقات HTTP (API) إرسال الروابط من أي جهاز إلى نفس قائمة الانتظار، مع إدارة المهام والتقدم والسجل المعروضة من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة.