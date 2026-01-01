نشر MediaGo بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة التقاط وتنزيل الفيديو مستضافة ذاتيًا تلتقط M3U8 و HLS و YouTube و Bilibili وأكثر من 1000 موقع آخر.
اختر خطة VPS لـ MediaGo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MediaGo؟
MediaGo هو أداة تنزيل فيديو مفتوحة المصدر تجمع واجهة مستخدم قائمة على المتصفح مع محركات مجربة وموثوقة مثل yt-dlp و aria2 و N_m3u8DL-RE و BBDown. يقوم بالتقاط وحفظ التدفقات من قوائم تشغيل M3U8 و HLS، ويوتيوب، وبيليبيلي، وتويتر، وإنستغرام، وريديت، وأكثر من ألف موقع آخر مدعوم، ثم يحول النتيجة إلى أي صيغة أو جودة دون الحاجة إلى خطوة ffmpeg منفصلة.
تشغيل MediaGo على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن التنزيلات تتم على خادم سريع ومتصل دائمًا بدلاً من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وتبقى الملفات في مساحة تخزين تتحكم بها. يتيح لك ملحق متصفح مصاحب وواجهة برمجة تطبيقات HTTP (API) إرسال الروابط من أي جهاز إلى نفس قائمة الانتظار، مع إدارة المهام والتقدم والسجل المعروضة من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة.
الميزات الأساسية في MediaGo
كاشف M3U8 و HLS
اكتشف وقم بتنزيل التدفقات المجزأة من أي صفحة ويب، بما في ذلك عمليات الالتقاط المباشرة الخالية من إدارة الحقوق الرقمية (DRM) وقوائم التشغيل عند الطلب.
محرك yt-dlp
دعم yt-dlp المضمن يسحب مقاطع الفيديو من يوتيوب، تويتر، إنستغرام، ريديت، وأكثر من ألف موقع آخر مدعوم مباشرةً.
Bilibili محمل
تكامل BBDown الأصلي يلتقط مقاطع فيديو Bilibili، ودانماكو، وترجمات، ومسارات صوتية عالية الجودة غير متوفرة لمعظم برامج التنزيل العامة.
إضافة متصفح
إضافة متصفح Chrome و Firefox المصاحبة تكتشف مقاطع الفيديو في أي صفحة وتضعها في قائمة الانتظار على الخادم الخاص بك بنقرة واحدة.
تحويل التنسيق داخل التطبيق
تحويل التنزيلات المكتملة إلى تنسيقات أو جودات أخرى باستخدام مسار ffmpeg المضمن دون مغادرة لوحة التحكم.
HTTP API والأتمتة
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح للبرامج النصية ومساعدي الذكاء الاصطناعي وأدوات الجهات الخارجية إنشاء المهام والاستعلام عن التقدم وإدارة قائمة انتظار التنزيل.
لماذا تشغّل MediaGo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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