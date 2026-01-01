نشر Databag بنقرة واحدة.
تطبيق مراسلة موحد مستضاف ذاتيًا مع التشفير الشامل ومكالمات الصوت والفيديو وسلاسل المحادثات القائمة على المواضيع.
اختر خطة VPS لـ Databag
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Databag؟
Databag هي منصة مراسلة ذاتية الاستضافة وموحدة تجلب الاتصالات اللامركزية للأفراد والمجتمعات الصغيرة دون الاعتماد على خوادم الشركات أو البنية التحتية للبلوكتشين. باستخدام تشفير المفتاح العام والخاص للهوية، لا ترتبط الحسابات بأي نطاق استضافة محدد — يمكن للمستخدمين على عقد Databag المختلفة مراسلة بعضهم البعض بحرية، على غرار كيفية عمل توحيد البريد الإلكتروني.
تدعم المنصة المواضيع المشفرة من طرف إلى طرف والمغلقة، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنظيم الرسائل القائم على المواضيع. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جميع المحادثات وسجل المكالمات وبيانات الاتصال تظل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع حسابات غير محدودة لكل عقدة وبدون رسوم لكل مستخدم — مما يجعلها مثالية للعائلات ومجموعات الأصدقاء والمنظمات الصغيرة التي ترغب في مراسلة حديثة بدون وسطاء شركات.
الميزات الأساسية في Databag
المراسلة الموحدة
يمكن للحسابات على عقد Databag مختلفة التواصل مباشرة، مما ينشئ شبكة لامركزية لا يتحكم فيها خادم واحد بجميع المحادثات.
التشفير من طرف إلى طرف
تستخدم المواضيع المختومة التشفير من جانب العميل بحيث تكون محتويات الرسالة خاصة حتى عن مسؤول الخادم الذي يستضيف العقدة.
المكالمات الصوتية والمرئية
المكالمات المدمجة تزيل الحاجة إلى أداة منفصلة لعقد مؤتمرات الفيديو للمجتمعات التي تستخدم Databag بالفعل للمراسلة.
مواضيع قائمة على الموضوع
ينظم المحادثات حسب الموضوع بدلاً من جهة الاتصال، مما يسهل الحفاظ على تركيز المناقشات وقابليتها للبحث عبر المجتمع.
حسابات غير محدودة
تدعم كل عقدة العدد الذي تحتاجه من الحسابات دون أي تكلفة إضافية، مما يجعل استضافة الرسائل لعائلة بأكملها أو مؤسسة أمرًا اقتصاديًا.
لماذا تشغّل Databag على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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