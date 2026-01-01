Cross-seed هي أداة أتمتة مفتوحة المصدر مصممة لمساعدة مستخدمي التورنت في العثور على البذور المتقاطعة (cross-seeds) وإضافتها — وهي التورنتات الموجودة على متتبعات خاصة متعددة ولكنها تشارك نفس الملفات. من خلال مقارنة تنزيلاتك الحالية مع فهارس مثل Prowlarr أو Jackett، تحدد الإصدارات المتطابقة وتضيفها إلى عميل التورنت الخاص بك تلقائيًا، مما يتيح لك البذر على متتبعات إضافية دون إعادة تنزيل أي بيانات.

يضمن تشغيل Cross-seed على خادم افتراضي خاص (VPS) التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع البحث عن فرص بذر متقاطع جديدة كلما ظهرت. يتكامل مع عملاء التورنت الشائعين بما في ذلك qBittorrent و Deluge و rTorrent، ويدعم المطابقة المستندة إلى البيانات التي تعمل حتى عندما تختلف أسماء الإصدارات عبر المتتبعات.