نشر Cross-seed بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة تلقائية للبذر المتقاطع تعثر على تورنتات متطابقة عبر التراكرات الخاصة لزيادة نسبة البذر لديك إلى أقصى حد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cross-seed؟
Cross-seed هي أداة أتمتة مفتوحة المصدر مصممة لمساعدة مستخدمي التورنت في العثور على البذور المتقاطعة (cross-seeds) وإضافتها — وهي التورنتات الموجودة على متتبعات خاصة متعددة ولكنها تشارك نفس الملفات. من خلال مقارنة تنزيلاتك الحالية مع فهارس مثل Prowlarr أو Jackett، تحدد الإصدارات المتطابقة وتضيفها إلى عميل التورنت الخاص بك تلقائيًا، مما يتيح لك البذر على متتبعات إضافية دون إعادة تنزيل أي بيانات.
يضمن تشغيل Cross-seed على خادم افتراضي خاص (VPS) التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع البحث عن فرص بذر متقاطع جديدة كلما ظهرت. يتكامل مع عملاء التورنت الشائعين بما في ذلك qBittorrent و Deluge و rTorrent، ويدعم المطابقة المستندة إلى البيانات التي تعمل حتى عندما تختلف أسماء الإصدارات عبر المتتبعات.
الميزات الأساسية في Cross-seed
تلقيح متقاطع أوتوماتيكي
يقوم بمسح تنزيلاتك الحالية ويجد تورنتات مطابقة على متتبعات أخرى حتى تتمكن من الرفع أكثر دون تنزيل أي شيء إضافي.
دعم متعدد أجهزة التتبع
يتصل بـ Prowlarr أو Jackett للبحث عبر عشرات من أجهزة التتبع الخاصة والعامة في وقت واحد من خلال إعداد واحد.
تكامل عميل التورنت
يعمل بشكل أصلي مع qBittorrent و Deluge و Transmission و rTorrent لحقن تورنتات التلقيم المتبادل مباشرة في عميلك.
مطابقة مبنية على البيانات
يطابق التورنتات بناءً على محتوى الملف وحجمه بدلاً من مجرد الأسماء، مما يتيح اكتشاف البذور المتقاطعة حتى عندما تختلف عناوين الإصدارات بين أجهزة التتبع.
وضع دايمون
يعمل كخدمة خلفية دائمة تراقب التنزيلات الجديدة وتجد تلقائيًا فرص البذر المتقاطع في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Cross-seed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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