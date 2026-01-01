Foundry Virtual Tabletop هي المنصة الرائدة التجارية ذاتية الاستضافة لتشغيل ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة عبر الإنترنت. مبنية على محرك جافاسكريبت معياري مع دعم عميق لألعاب Dungeons and Dragons 5e، و Pathfinder، و Call of Cthulhu، وعشرات الأنظمة الأخرى عبر وحدات المجتمع، توفر إضاءة ديناميكية احترافية، وخط رؤية، ورموز متحركة، وأتمتة رمي النرد، ولغة ماكرو واسعة لميكانيكا الألعاب المخصصة.

استضافة Foundry ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل حملة، وورقة شخصية، وخريطة معركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم SaaS لكل جلسة، ولا تكاليف سحابية شهرية، ولا وصول لطرف ثالث إلى بيانات ألعاب لاعبيك. يتطلب ترخيص Foundry مدفوعًا ويتم شراؤه مرة واحدة من foundryvtt.com.