خصم يصل إلى 68% على Foundry VTT

نشر Foundry VTT بنقرة واحدة.

منصة الطاولة الافتراضية الرائدة لتشغيل جلسات ألعاب تقمص الأدوار (RPG) على الطاولة عبر الإنترنت مع الخرائط، وأوراق الشخصيات، والأتمتة، وتكامل الصوت/الفيديو.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Foundry VTT بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Foundry VTT

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Foundry VTT؟

Foundry Virtual Tabletop هي المنصة الرائدة التجارية ذاتية الاستضافة لتشغيل ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة عبر الإنترنت. مبنية على محرك جافاسكريبت معياري مع دعم عميق لألعاب Dungeons and Dragons 5e، و Pathfinder، و Call of Cthulhu، وعشرات الأنظمة الأخرى عبر وحدات المجتمع، توفر إضاءة ديناميكية احترافية، وخط رؤية، ورموز متحركة، وأتمتة رمي النرد، ولغة ماكرو واسعة لميكانيكا الألعاب المخصصة.

استضافة Foundry ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل حملة، وورقة شخصية، وخريطة معركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم SaaS لكل جلسة، ولا تكاليف سحابية شهرية، ولا وصول لطرف ثالث إلى بيانات ألعاب لاعبيك. يتطلب ترخيص Foundry مدفوعًا ويتم شراؤه مرة واحدة من foundryvtt.com.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Foundry VTT

الإضاءة والرؤية الديناميكية

ضباب الحرب القائم على البلاط، وحسابات خط الرؤية، ومصادر الضوء الديناميكية، والرؤية لكل رمز تمنح اللاعبين تجربة زحف في الأبراج المحصنة بجودة سينمائية.

سوق الأنظمة والوحدات

دعم أصلي لـ D&D 5e، باثفايندر، سايبربانك ريد، كول أوف كثولو، وأكثر من 100 نظام آخر من خلال وحدات المجتمع وحزم المحتوى.

أتمتة النرد

نرد مدمج مع تكامل الدردشة، ومحلل الصيغ، وقواعد خاصة بكل نظام تقوم بأتمتة رميات الهجوم، والضرر، ورميات الإنقاذ، واختبارات المهارة.

الدردشة الصوتية والمرئية

تعمل قنوات WebRTC الصوتية والمرئية الاختيارية مباشرة في Foundry بحيث لا تحتاج المجموعات إلى Discord أو Zoom أو أدوات خارجية أخرى.

وحدات الماكرو وجافا سكريبت

نظام ماكرو كامل مع إمكانية الوصول إلى JavaScript لحالة اللعبة يتيح لمديري اللعبة أتمتة الآليات المعقدة، وبناء أزرار مخصصة، وإنشاء مشاهد ديناميكية.

حملات مستمرة

تستمر العوالم، والشخصيات، والمجلات، والمشاهد، وبيانات اللاعب عبر الجلسات وتصمد أمام تحديثات الحاويات من خلال وحدة تخزين واحدة مسماة.

لماذا تشغّل Foundry VTT على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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