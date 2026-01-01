نشر Foundry VTT بنقرة واحدة.
منصة الطاولة الافتراضية الرائدة لتشغيل جلسات ألعاب تقمص الأدوار (RPG) على الطاولة عبر الإنترنت مع الخرائط، وأوراق الشخصيات، والأتمتة، وتكامل الصوت/الفيديو.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Foundry VTT؟
Foundry Virtual Tabletop هي المنصة الرائدة التجارية ذاتية الاستضافة لتشغيل ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة عبر الإنترنت. مبنية على محرك جافاسكريبت معياري مع دعم عميق لألعاب Dungeons and Dragons 5e، و Pathfinder، و Call of Cthulhu، وعشرات الأنظمة الأخرى عبر وحدات المجتمع، توفر إضاءة ديناميكية احترافية، وخط رؤية، ورموز متحركة، وأتمتة رمي النرد، ولغة ماكرو واسعة لميكانيكا الألعاب المخصصة.
استضافة Foundry ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل حملة، وورقة شخصية، وخريطة معركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم SaaS لكل جلسة، ولا تكاليف سحابية شهرية، ولا وصول لطرف ثالث إلى بيانات ألعاب لاعبيك. يتطلب ترخيص Foundry مدفوعًا ويتم شراؤه مرة واحدة من foundryvtt.com.
الميزات الأساسية في Foundry VTT
الإضاءة والرؤية الديناميكية
ضباب الحرب القائم على البلاط، وحسابات خط الرؤية، ومصادر الضوء الديناميكية، والرؤية لكل رمز تمنح اللاعبين تجربة زحف في الأبراج المحصنة بجودة سينمائية.
سوق الأنظمة والوحدات
دعم أصلي لـ D&D 5e، باثفايندر، سايبربانك ريد، كول أوف كثولو، وأكثر من 100 نظام آخر من خلال وحدات المجتمع وحزم المحتوى.
أتمتة النرد
نرد مدمج مع تكامل الدردشة، ومحلل الصيغ، وقواعد خاصة بكل نظام تقوم بأتمتة رميات الهجوم، والضرر، ورميات الإنقاذ، واختبارات المهارة.
الدردشة الصوتية والمرئية
تعمل قنوات WebRTC الصوتية والمرئية الاختيارية مباشرة في Foundry بحيث لا تحتاج المجموعات إلى Discord أو Zoom أو أدوات خارجية أخرى.
وحدات الماكرو وجافا سكريبت
نظام ماكرو كامل مع إمكانية الوصول إلى JavaScript لحالة اللعبة يتيح لمديري اللعبة أتمتة الآليات المعقدة، وبناء أزرار مخصصة، وإنشاء مشاهد ديناميكية.
حملات مستمرة
تستمر العوالم، والشخصيات، والمجلات، والمشاهد، وبيانات اللاعب عبر الجلسات وتصمد أمام تحديثات الحاويات من خلال وحدة تخزين واحدة مسماة.
لماذا تشغّل Foundry VTT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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