Steel Browser هو متصفح بيئة اختبار معزولة مفتوح المصدر مصمم لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة. إنه يغلف نسخة Chrome مُدارة خلف واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket، ويكشف بروتوكول Chrome DevTools الكامل حتى تتمكن الوكلاء من تصفح الصفحات، وملء النماذج، والتقاط لقطات الشاشة، واستخراج البيانات المنظمة دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات Puppeteer أو Selenium.

يسمح لك الاستضافة الذاتية لـ Steel بالاحتفاظ بكل جلسة تصفح، ومتجر ملفات تعريف الارتباط، والحمولة المستخرجة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من سحابة متصفح تابعة لجهة خارجية. وبهذا تتجنب التسعير لكل جلسة، وتحتفظ بالتحكم في الوكلاء وإعدادات مكافحة الكشف، ويمكنك ربط أي إطار عمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي — مثل LangChain أو CrewAI أو OpenAI Agents SDK أو التعليمات البرمجية المخصصة — بنفس الواجهة الخلفية.