نشر Steel Browser بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات متصفح مفتوحة المصدر تمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي تحكمًا كاملاً في مثيل Chrome حقيقي لأتمتة الويب واستخراج البيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Steel Browser؟
Steel Browser هو متصفح بيئة اختبار معزولة مفتوح المصدر مصمم لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة. إنه يغلف نسخة Chrome مُدارة خلف واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket، ويكشف بروتوكول Chrome DevTools الكامل حتى تتمكن الوكلاء من تصفح الصفحات، وملء النماذج، والتقاط لقطات الشاشة، واستخراج البيانات المنظمة دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات Puppeteer أو Selenium.
يسمح لك الاستضافة الذاتية لـ Steel بالاحتفاظ بكل جلسة تصفح، ومتجر ملفات تعريف الارتباط، والحمولة المستخرجة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من سحابة متصفح تابعة لجهة خارجية. وبهذا تتجنب التسعير لكل جلسة، وتحتفظ بالتحكم في الوكلاء وإعدادات مكافحة الكشف، ويمكنك ربط أي إطار عمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي — مثل LangChain أو CrewAI أو OpenAI Agents SDK أو التعليمات البرمجية المخصصة — بنفس الواجهة الخلفية.
الميزات الأساسية في Steel Browser
إدارة الجلسات
إنشاء، إيقاف مؤقت، استئناف، وتدمير جلسات متصفح معزولة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة، مع الحفاظ على ملفات تعريف الارتباط والتخزين المحلي عبر المكالمات.
وصول كامل إلى CDP
اتصل مباشرة ببروتوكول Chrome DevTools عبر WebSocket للتحكم الدقيق باستخدام Puppeteer أو Playwright أو أي عميل متوافق مع CDP.
صفحة إلى ماركداون و PDF
نقاط النهاية المضمنة تحوّل أي صفحة معروضة إلى Markdown نظيف، أو PDF، أو لقطات شاشة، جاهزة للتزويد بها في نوافذ سياق نماذج اللغة الكبيرة (LLM) أو مسارات عمل المستندات.
مصَحِّح أخطاء الجلسة المباشرة
لوحة معلومات مرئية تبث كل جلسة في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مشاهدة ما يراه الوكيل، وإعادة تشغيل الإجراءات، وتشخيص الأعطال دون إعادة تشغيل المهام.
SDKs مستقلة عن إطار العمل
تتكامل حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ Python و Node مع LangChain و CrewAI و OpenAI Agents والمكدسات المخصصة — يمكنك التبديل من مزودي متصفحات السحابة دون إعادة كتابة منطق الوكيل.
لماذا تشغّل Steel Browser على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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