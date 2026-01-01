نشر XBackBone بنقرة واحدة.
خادم مشاركة ملفات ولقطات شاشة خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع دعم كامل لـ ShareX و ScreenCloud و Flameshot.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام XBackBone؟
XBackBone هو مدير ملفات PHP خفيف الوزن ومضيف صور مصمم حول سير عمل محمل ShareX الشهير. قم بإسقاط لقطة شاشة أو ملف في ShareX (أو ScreenCloud أو Flameshot أو أي عميل متوافق) ويستضيفه XBackBone على الفور خلف عنوان URL قصير قابل للمشاركة — مع معاينة Markdown، وعرض النص الخام، وعرض المعرض، وحصص المستخدمين المضمنة.
إن استضافة XBackBone ذاتيًا على خادم VPS يحل محل مضيفي الصور التجارية وخدمات pastebin ببنية تحتية تتحكم فيها بالكامل. حسابات متعددة المستخدمين، وأذونات قائمة على الأدوار، وتكامل OAuth المدمج تجعله مناسبًا لكل من الأفراد والفرق الصغيرة التي ترغب في نقطة نهاية خاصة لإسقاط لقطات الشاشة والملفات.
الميزات الأساسية في XBackBone
تحميلات ShareX الأصلية
أسقط الملفات في ShareX أو ScreenCloud أو Flameshot ويستضيفها XBackBone على الفور عبر API التحميل القياسية.
معرض الصور والمعاينات
عرض معرض المتصفح مع صور مصغرة يتم إنشاؤها تلقائيًا، بالإضافة إلى العرض المضمن للصور ومقاطع الفيديو والصوت ومحتوى Markdown.
حسابات متعددة المستخدمين
حسابات لكل مستخدم مع أذونات قائمة على الأدوار وحصص فردية تتيح للفرق أو العائلات مشاركة خادم واحد دون تداخل المكتبات.
روابط عامة وخاصة
كل عملية تحميل تنشئ رابط URL قصيرًا مع حماية اختيارية بكلمة مرور، وتاريخ انتهاء، وأنماط وصول لمرة واحدة للمحتوى الحساس.
دعم OAuth و SSO
تكامل OAuth المدمج مع Google و Discord و GitLab يلغي إدارة الحسابات المنفصلة للفرق الموجودة بالفعل على تلك المنصات.
لماذا تشغّل XBackBone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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