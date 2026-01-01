Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لـ Braze و Iterable، مصمم لفرق المنتجات والتسويق التي تحتاج إلى تحكم كامل في رسائل العملاء دون تسعير لكل رسالة. يتيح لك تصميم تدفقات رحلة آلية يتم تشغيلها بواسطة سلوك المستخدم — تسلسلات الإعداد، حملات إعادة التفاعل، التنبيهات للمعاملات، والمزيد — عبر قنوات البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، واتساب، سلاك، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول.

الاستضافة الذاتية لـ Dittofeed تحافظ على جميع بيانات أحداث العملاء، قوائم الاتصال، وسجل الرسائل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب رسوم كل مقعد ورسوم كل رسالة مع الاحتفاظ بالقدرة على التكامل مباشرة مع مستودع البيانات الخاص بك، وربط مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، والامتثال لمتطلبات إقامة البيانات.