نشر Dittofeed بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS) وSlack وإشعارات الجوال.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dittofeed؟
Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لـ Braze و Iterable، مصمم لفرق المنتجات والتسويق التي تحتاج إلى تحكم كامل في رسائل العملاء دون تسعير لكل رسالة. يتيح لك تصميم تدفقات رحلة آلية يتم تشغيلها بواسطة سلوك المستخدم — تسلسلات الإعداد، حملات إعادة التفاعل، التنبيهات للمعاملات، والمزيد — عبر قنوات البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، واتساب، سلاك، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول.
الاستضافة الذاتية لـ Dittofeed تحافظ على جميع بيانات أحداث العملاء، قوائم الاتصال، وسجل الرسائل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب رسوم كل مقعد ورسوم كل رسالة مع الاحتفاظ بالقدرة على التكامل مباشرة مع مستودع البيانات الخاص بك، وربط مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، والامتثال لمتطلبات إقامة البيانات.
الميزات الأساسية في Dittofeed
أتمتة الرحلات
تصميم تدفقات رسائل متعددة الخطوات يتم تفعيلها بواسطة أحداث المستخدم، أو تأخيرات زمنية، أو عضوية الشريحة باستخدام محرر سحب وإفلات مرئي.
التسليم متعدد القنوات
إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وإشعارات الجوال، وواتساب، وسلاك من منصة واحدة دون إدارة مزودين منفصلين لكل قناة.
التجزئة السلوكية
بناء شرائح جمهور ديناميكية من أحداث المستخدم وخصائصه في الوقت الفعلي لاستهداف المستخدمين المناسبين في الوقت المناسب.
مكتبة النماذج
إنشاء وإدارة إصدارات قوالب الرسائل باستخدام محرر متكامل، ثم إعادة استخدامها عبر رحلات وحملات متعددة.
تحليلات التسليم
تتبع معدلات الفتح، ومعدلات النقر، والتحويلات، وأخطاء التسليم لكل رحلة وقناة لتحسين الرسائل بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Dittofeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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