نشر Crontab UI بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة قائمة على الويب لإدارة مهام cron بأمان مع الاستيراد والتصدير والنسخ الاحتياطي ومصادقة HTTP.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Crontab UI؟
Crontab UI هو تطبيق ويب مفتوح المصدر مبني على Node.js يحل محل التعديل اليدوي لـ crontab المعرض للأخطاء بواجهة مرئية آمنة. تستغرق إضافة المهام وحذفها وإيقافها مؤقتًا واستئنافها نقرة واحدة، ويتم التحقق من صحة كل تغيير قبل تطبيقه، لذلك لم يعد الخطأ المطبعي يتسبب في توقف جميع مهامك المجدولة دفعة واحدة.
تمنحك استضافة Crontab UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لوحة تحكم خاصة لمئات من مهام cron مع سجلات أخطاء لكل مهمة، ونسخ احتياطي تلقائي قبل العمليات الخطرة، واستيراد/تصدير لتكرار نفس الجدول الزمني عبر أجهزة متعددة. يحافظ المصادقة الأساسية HTTP المدمجة على حماية الواجهة دون الحاجة إلى وكيل عكسي خارجي أو موفر هوية.
الميزات الأساسية في Crontab UI
تعديل وظيفة مؤمن
أضف، حرر، أوقف مؤقتًا، استأنف، واحذف مهام cron من خلال واجهة مستخدم مصادق عليها بدلاً من المخاطرة بأخطاء نحوية في ملفات crontab الخام.
الاستيراد والتصدير
استورد crontab موجودًا في ثوانٍ وصدّر تكوينك الكامل لإعادة نشر نفس الجدول على أجهزة أخرى بدون SSH.
نسخ احتياطية تلقائية
يقوم Crontab UI بإنشاء نسخة احتياطية قبل كل عملية استيراد ويتيح لك أخذ لقطة واستعادة مهامك عند الطلب للتعافي من الأخطاء.
سجلات الأخطاء لكل مهمة
تكتب كل مهمة مجدولة سجل أخطاء خاصًا بها حتى تتمكن من تدقيق الإخفاقات وتصحيح المشكلات دون البحث في سجل نظام مشترك.
المراسلات والخطافات
قم بتكوين إشعارات البريد الإلكتروني أو استدعاءات الويب هوك لكل مهمة لتنبيه فريقك أو تشغيل الأتمتة اللاحقة بعد كل تشغيل.
مصادقة HTTP
حماية واجهة المستخدم للويب باستخدام المصادقة الأساسية المضمنة بحيث يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط عرض أو تعديل مهامك المجدولة.
لماذا تشغّل Crontab UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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