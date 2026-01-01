Crontab UI هو تطبيق ويب مفتوح المصدر مبني على Node.js يحل محل التعديل اليدوي لـ crontab المعرض للأخطاء بواجهة مرئية آمنة. تستغرق إضافة المهام وحذفها وإيقافها مؤقتًا واستئنافها نقرة واحدة، ويتم التحقق من صحة كل تغيير قبل تطبيقه، لذلك لم يعد الخطأ المطبعي يتسبب في توقف جميع مهامك المجدولة دفعة واحدة.

تمنحك استضافة Crontab UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لوحة تحكم خاصة لمئات من مهام cron مع سجلات أخطاء لكل مهمة، ونسخ احتياطي تلقائي قبل العمليات الخطرة، واستيراد/تصدير لتكرار نفس الجدول الزمني عبر أجهزة متعددة. يحافظ المصادقة الأساسية HTTP المدمجة على حماية الواجهة دون الحاجة إلى وكيل عكسي خارجي أو موفر هوية.