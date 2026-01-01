نشر NetBird Client بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل VPN شبكي قائم على WireGuard يربط خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بشبكة خاصة آمنة مع ضوابط وصول قائمة على مبدأ الثقة المعدومة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NetBird Client؟
عميل NetBird هو حل VPN حديث ينشئ شبكات تراكبية قائمة على WireGuard بين الأجهزة دون الحاجة إلى إعدادات خادم معقدة. يقوم تلقائيًا بإنشاء اتصالات نظير إلى نظير مع ميزات على مستوى المؤسسات بما في ذلك تكامل SSO، والمصادقة متعددة العوامل، وسياسات الوصول الدقيقة — وكل ذلك يُدار عبر لوحة تحكم مركزية دون الحاجة إلى مركز VPN تقليدي.
يربط تشغيل عميل NetBird على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بنيتك التحتية السحابية بشبكة NetBird الخاصة بك، مما يتيح وصولاً آمنًا ومشفرًا إلى الخدمات والموارد عبر بيئتك بأكملها مع الحفاظ على أعباء العمل الحساسة بعيدًا تمامًا عن الإنترنت العام وتحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الأساسية في NetBird Client
WireGuard شبكات متداخلة
ينشئ تلقائيًا أنفاق WireGuard مباشرة من نظير إلى نظير بين الأجهزة، مما يوفر اتصالاً مشفرًا عالي الأداء دون عنق زجاجة لخادم VPN مركزي.
التحكم في الوصول منعدم الثقة
سياسات الشبكة الدقيقة تحدد بدقة الأجهزة والمستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى أي موارد، مما يفرض الوصول بأقل امتياز عبر بنيتك التحتية بأكملها.
تكامل SSO و MFA
يتكامل مع موفري الهوية المشهورين لتسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل، مما يوفر أمانًا على مستوى المؤسسات لشبكتك الخاصة دون الحاجة لأدوات إضافية.
اجتياز NAT الأوتوماتيكي
يضمن ثقب الجدار الناري المدمج والارتداد إلى الترحيل اتصالاً موثوقًا به حتى عندما تكون الأجهزة خلف جدران الحماية أو NAT المقيد، مما لا يتطلب إعادة توجيه يدوي للمنافذ.
التشفير المقاوم للكم
يضيف تكامل Rosenpass الاختياري تبادل مفاتيح ما بعد الكم فوق WireGuard، مما يؤمن أنفاقك المشفرة ضد التهديدات الناشئة في المستقبل.
لماذا تشغّل NetBird Client على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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