Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية، ومصممة لمطوري تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي والويب. على عكس أدوات تحليل مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى حزم تطوير البرامج (SDK) — يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم بحزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الإشارة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو التتبع عبر المواقع.

استضافة Aptabase ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات التحليلات على البنية التحتية الخاصة بك، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل تسعير كل حدث الذي يفرضه موفرو التحليلات السحابية مع نمو الاستخدام.