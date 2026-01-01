خصم يصل إلى 68% على Aptabase

نشر Aptabase بنقرة واحدة.

منصة تحليلات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية لتطبيقات الجوال، سطح المكتب، والويب مع دمج خفيف الوزن لحزمة تطوير البرامج (SDK).

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
429 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Aptabase بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Aptabase

الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Aptabase؟

Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية، ومصممة لمطوري تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي والويب. على عكس أدوات تحليل مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى حزم تطوير البرامج (SDK) — يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم بحزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الإشارة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو التتبع عبر المواقع.

استضافة Aptabase ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات التحليلات على البنية التحتية الخاصة بك، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل تسعير كل حدث الذي يفرضه موفرو التحليلات السحابية مع نمو الاستخدام.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Aptabase

تتبع أحداث SDK

قم بتجهيز تطبيقك باستدعاء SDK واحد لتتبع الأحداث والخصائص المسماة عبر جميع المنصات دون إعداد معقد.

الخصوصية في صميم التصميم

لا توجد ملفات تعريف ارتباط، ولا بصمات رقمية، ولا تتبع عبر المواقع — متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية بشكل جاهز.

SDKs متعددة المنصات

SDKs الرسمية لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و .NET و Electron و Tauri والمزيد تغطي كل منصة رئيسية لتطوير التطبيقات.

لوحة معلومات في الوقت الفعلي

شاهد الأحداث ونشاط المستخدم فور حدوثها من خلال لوحة تحكم نظيفة ومبسطة تبرز ما يهم دون ضوضاء.

ملكية كاملة للبيانات

جميع بيانات التحليلات تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد احتكار للموردين، ولا يوجد تسعير لكل حدث، ولا توجد منصة خارجية تتلقى بيانات المستخدم الخاصة بك.

لماذا تشغّل Aptabase على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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