نشر Aptabase بنقرة واحدة.
منصة تحليلات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية لتطبيقات الجوال، سطح المكتب، والويب مع دمج خفيف الوزن لحزمة تطوير البرامج (SDK).
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Aptabase؟
Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية، ومصممة لمطوري تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي والويب. على عكس أدوات تحليل مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى حزم تطوير البرامج (SDK) — يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم بحزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الإشارة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو التتبع عبر المواقع.
استضافة Aptabase ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات التحليلات على البنية التحتية الخاصة بك، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل تسعير كل حدث الذي يفرضه موفرو التحليلات السحابية مع نمو الاستخدام.
الميزات الأساسية في Aptabase
تتبع أحداث SDK
قم بتجهيز تطبيقك باستدعاء SDK واحد لتتبع الأحداث والخصائص المسماة عبر جميع المنصات دون إعداد معقد.
الخصوصية في صميم التصميم
لا توجد ملفات تعريف ارتباط، ولا بصمات رقمية، ولا تتبع عبر المواقع — متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية بشكل جاهز.
SDKs متعددة المنصات
SDKs الرسمية لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و .NET و Electron و Tauri والمزيد تغطي كل منصة رئيسية لتطوير التطبيقات.
لوحة معلومات في الوقت الفعلي
شاهد الأحداث ونشاط المستخدم فور حدوثها من خلال لوحة تحكم نظيفة ومبسطة تبرز ما يهم دون ضوضاء.
ملكية كاملة للبيانات
جميع بيانات التحليلات تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد احتكار للموردين، ولا يوجد تسعير لكل حدث، ولا توجد منصة خارجية تتلقى بيانات المستخدم الخاصة بك.
لماذا تشغّل Aptabase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.