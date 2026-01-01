نشر PgHero بنقرة واحدة.
لوحة معلومات أداء PostgreSQL مفتوحة المصدر لمراقبة الاستعلامات والفهارس وصحة قاعدة البيانات في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PgHero؟
PgHero هو لوحة تحكم أداء مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لـ PostgreSQL. يعرض الاستعلامات البطيئة، والفهارس غير المستخدمة، والجداول المتضخمة، والفهارس المكررة، والقيود غير الصالحة، وعدد الاتصالات في واجهة ويب نظيفة — لا يتطلب الأمر خبرة في قواعد البيانات لقراءة ما يعرضه. كل مقياس خاص بـ PostgreSQL، لذا تعرض لوحة التحكم مباشرة المعلومات المهمة للضبط واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
استضافة PgHero ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات وأنماط الاستعلام الخاصة بك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. قم بتوصيله بأي مثيل PostgreSQL — حاوية على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، أو قاعدة بيانات مُدارة عن بُعد، أو قواعد بيانات متعددة في وقت واحد — واحصل على لوحة تحكم مراقبة مستمرة يمكن الوصول إليها عبر متصفحك.
الميزات الأساسية في PgHero
كشف الاستعلامات البطيئة
يرتب PgHero الاستعلامات حسب إجمالي ومتوسط وقت التنفيذ حتى تتمكن من تحديد فورًا أي الاستعلامات تؤدي إلى تدهور أداء التطبيق.
تحليل المؤشر
يكشف عن الفهارس غير المستخدمة والمكررة والمفقودة حتى تتمكن من تنظيف تضخم الفهارس وإضافة الفهارس التي ستسرع بالفعل عبء عملك.
تتبع المساحة والتضخم
يعرض أحجام الجداول والفهارس مع عدد الصفوف الميتة، حتى تعرف متى تحتاج إلى VACUUM أو REINDEX قبل أن تصبح المساحة مشكلة.
مراقبة الاتصال
يتتبع الاتصالات النشطة حسب المستخدم وقاعدة البيانات والحالة حتى تتمكن من اكتشاف تسرب الاتصالات واستنزاف المجمع قبل أن تتسبب في انقطاعات.
إحصائيات الاستعلام التاريخية
يلتقط إحصائيات الاستعلام بمرور الوقت ويعرضها باستخدام شريط تمرير النطاق الزمني، مما يسهل ربط تراجعات الأداء بعمليات النشر أو تغييرات التحميل.
لماذا تشغّل PgHero على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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