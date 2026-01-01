PgHero هو لوحة تحكم أداء مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لـ PostgreSQL. يعرض الاستعلامات البطيئة، والفهارس غير المستخدمة، والجداول المتضخمة، والفهارس المكررة، والقيود غير الصالحة، وعدد الاتصالات في واجهة ويب نظيفة — لا يتطلب الأمر خبرة في قواعد البيانات لقراءة ما يعرضه. كل مقياس خاص بـ PostgreSQL، لذا تعرض لوحة التحكم مباشرة المعلومات المهمة للضبط واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

استضافة PgHero ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات وأنماط الاستعلام الخاصة بك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. قم بتوصيله بأي مثيل PostgreSQL — حاوية على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، أو قاعدة بيانات مُدارة عن بُعد، أو قواعد بيانات متعددة في وقت واحد — واحصل على لوحة تحكم مراقبة مستمرة يمكن الوصول إليها عبر متصفحك.