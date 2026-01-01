Hi.Events هي منصة حديثة ومفتوحة المصدر لإدارة الفعاليات والتذاكر، مصممة للمنظمين الذين يرغبون في التحكم الكامل بفعالياتهم دون دفع رسوم لكل تذكرة للمنصات التجارية. تتولى دورة حياة الفعالية بأكملها — من نشر صفحات الفعاليات وبيع التذاكر إلى تسجيل حضور المشاركين وتحليل المبيعات — كل ذلك من لوحة تحكم موحدة.

تضمن استضافة Hi.Events ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الحضور وتكوين الدفع ومحتوى الفعالية تحت سيطرتك. بدلاً من خسارة نسبة مئوية من كل تذكرة لمزود خدمة SaaS، تدفع تكلفة ثابتة للخادم الافتراضي الخاص (VPS) بغض النظر عن عدد التذاكر التي تبيعها، ويمكنك تخصيص المنصة لتناسب علامتك التجارية.