نشر Hi.Events بنقرة واحدة.
منصة إدارة الفعاليات والتذاكر مفتوحة المصدر للمؤتمرات وورش العمل واللقاءات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hi.Events؟
Hi.Events هي منصة حديثة ومفتوحة المصدر لإدارة الفعاليات والتذاكر، مصممة للمنظمين الذين يرغبون في التحكم الكامل بفعالياتهم دون دفع رسوم لكل تذكرة للمنصات التجارية. تتولى دورة حياة الفعالية بأكملها — من نشر صفحات الفعاليات وبيع التذاكر إلى تسجيل حضور المشاركين وتحليل المبيعات — كل ذلك من لوحة تحكم موحدة.
تضمن استضافة Hi.Events ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الحضور وتكوين الدفع ومحتوى الفعالية تحت سيطرتك. بدلاً من خسارة نسبة مئوية من كل تذكرة لمزود خدمة SaaS، تدفع تكلفة ثابتة للخادم الافتراضي الخاص (VPS) بغض النظر عن عدد التذاكر التي تبيعها، ويمكنك تخصيص المنصة لتناسب علامتك التجارية.
الميزات الأساسية في Hi.Events
صفحات فعاليات قابلة للتخصيص
إنشاء صفحات فعاليات ذات علامة تجارية بنطاقات مخصصة، وشعاراتك الخاصة، وتخطيطات صفحات رئيسية مصممة خصيصًا تتناسب مع مؤسستك.
Stripe مبيعات التذاكر
بيع التذاكر المدفوعة والمجانية مع تكامل Stripe الأصلي، والرموز الترويجية، وحدود السعة، وقواعد التسعير المتدرج.
تسجيل الوصول عبر QR
تحقق من الحضور عند الباب باستخدام تذاكر برمز QR وواجهة تسجيل حضور مدمجة مصممة للموظفين على الأجهزة المحمولة.
إدارة الطلبات
تتبع الطلبات، وإصدار المبالغ المستردة، وإعادة إرسال التذاكر، وتصدير قوائم الحضور لطباعة الشارات أو للمتابعات بعد الحدث.
تحليلات المبيعات
راقب مبيعات التذاكر والإيرادات واتجاهات الحضور في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات المدمجة وتقارير كل حدث.
REST API و ويب هوكس
ادمج Hi.Events مع CRMs، أو القوائم البريدية، أو سير العمل المخصصة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة ونظام webhook.
لماذا تشغّل Hi.Events على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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