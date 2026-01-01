خصم يصل إلى 68% على EverShop

نشر EverShop بنقرة واحدة.

منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر، مبنية باستخدام Node.js و React و GraphQL لمتاجر إلكترونية سريعة وقابلة للتخصيص.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر EverShop بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ EverShop

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EverShop؟

EverShop هو منصة تجارة إلكترونية حديثة ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js و React و GraphQL. على عكس منصات التجارة الإلكترونية القديمة القائمة على PHP، تم تصميم EverShop حول واجهة متجر React معروضة من جانب الخادم، ونظام توسيع يعتمد على الرسوم البيانية، وثبات PostgreSQL — مما يمنح المطورين مجموعة أدوات مألوفة والمتسوقين تجربة سريعة تشبه التطبيق.

استضافة EverShop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التاجر وسجلات العملاء وتاريخ الطلبات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل معاملة أو عمولات للمنصة. يمكن تهيئة الكتالوج والمظهر وتكاملات الدفع وقواعد الشحن كلها من خلال واجهة المستخدم الإدارية، بينما يمكن للمطورين توسيع المنصة باستخدام وحدات TypeScript من الدرجة الأولى.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في EverShop

مكدس JS حديث

مبني على Node.js و React و GraphQL ليتمكن المطورون من توسيع واجهة المتجر ولوحة الإدارة باستخدام نفس مجموعة الأدوات التي يستخدمونها يوميًا بالفعل.

التصيير من جانب الخادم

يوفر متجر SSR React سرعة عرض أولية عالية وHTML متوافقًا مع محركات البحث بشكل جاهز، مع ترطيب من جانب العميل لتجربة تصفح شبيهة بالتطبيقات.

الكتالوج والمخزون

إدارة المنتجات والمتغيرات والسمات والفئات والمخزون من واجهة مستخدم إدارية واحدة مع التحرير المجمع واستيراد ملفات CSV.

السلة والدفع

صفحة دفع واحدة قابلة للتخصيص تدعم طلبات الضيوف، وأكواد القسائم، وقواعد الشحن، ومناطق ضريبية متعددة.

نظام الامتداد

نظام API ووحدات TypeScript ونظام الخطاف من الدرجة الأولى يجعل من السهل إضافة مزودي دفع مخصصين أو سمات أو منطق عمل دون الحاجة إلى تفرع النواة.

PostgreSQL الواجهة الخلفية

جميع بيانات الكتالوج والعملاء والطلبات توجد في PostgreSQL — سهلة النسخ الاحتياطي والنسخ المتماثل والاستعلام عنها مباشرةً للتقارير أو عمليات الترحيل.

لماذا تشغّل EverShop على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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