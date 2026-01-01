نشر EverShop بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر، مبنية باستخدام Node.js و React و GraphQL لمتاجر إلكترونية سريعة وقابلة للتخصيص.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EverShop؟
EverShop هو منصة تجارة إلكترونية حديثة ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js و React و GraphQL. على عكس منصات التجارة الإلكترونية القديمة القائمة على PHP، تم تصميم EverShop حول واجهة متجر React معروضة من جانب الخادم، ونظام توسيع يعتمد على الرسوم البيانية، وثبات PostgreSQL — مما يمنح المطورين مجموعة أدوات مألوفة والمتسوقين تجربة سريعة تشبه التطبيق.
استضافة EverShop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التاجر وسجلات العملاء وتاريخ الطلبات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل معاملة أو عمولات للمنصة. يمكن تهيئة الكتالوج والمظهر وتكاملات الدفع وقواعد الشحن كلها من خلال واجهة المستخدم الإدارية، بينما يمكن للمطورين توسيع المنصة باستخدام وحدات TypeScript من الدرجة الأولى.
الميزات الأساسية في EverShop
مكدس JS حديث
مبني على Node.js و React و GraphQL ليتمكن المطورون من توسيع واجهة المتجر ولوحة الإدارة باستخدام نفس مجموعة الأدوات التي يستخدمونها يوميًا بالفعل.
التصيير من جانب الخادم
يوفر متجر SSR React سرعة عرض أولية عالية وHTML متوافقًا مع محركات البحث بشكل جاهز، مع ترطيب من جانب العميل لتجربة تصفح شبيهة بالتطبيقات.
الكتالوج والمخزون
إدارة المنتجات والمتغيرات والسمات والفئات والمخزون من واجهة مستخدم إدارية واحدة مع التحرير المجمع واستيراد ملفات CSV.
السلة والدفع
صفحة دفع واحدة قابلة للتخصيص تدعم طلبات الضيوف، وأكواد القسائم، وقواعد الشحن، ومناطق ضريبية متعددة.
نظام الامتداد
نظام API ووحدات TypeScript ونظام الخطاف من الدرجة الأولى يجعل من السهل إضافة مزودي دفع مخصصين أو سمات أو منطق عمل دون الحاجة إلى تفرع النواة.
PostgreSQL الواجهة الخلفية
جميع بيانات الكتالوج والعملاء والطلبات توجد في PostgreSQL — سهلة النسخ الاحتياطي والنسخ المتماثل والاستعلام عنها مباشرةً للتقارير أو عمليات الترحيل.
لماذا تشغّل EverShop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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