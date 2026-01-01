نشر Bagisto بنقرة واحدة.
منصة لارفيل للتجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر لإنشاء المتاجر الإلكترونية مع دعم العملات المتعددة واللغات المتعددة وبوابات الدفع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bagisto؟
باجيستو هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على إطار عمل Laravel PHP، مما يمنح التجار أساسًا كاملاً لإدارة متجر عبر الإنترنت دون رسوم اشتراك أو مشاركة في الإيرادات. تأتي مع واجهة متجر موجهة للعملاء، ولوحة تحكم إدارية شاملة، وإدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، والتحكم في المخزون، وسير عمل الدفع الذي يتعامل مع متطلبات العملات المتعددة واللغات المتعددة بشكل جاهز.
استضافة باجيستو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن سجلات معاملات متجرك، وبيانات العملاء، وكتالوج المنتجات تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — وهو أمر ضروري للشركات التي تعمل بموجب متطلبات إقامة البيانات أو تلك التي تسعى لتجنب رسوم المعاملات وقيود المنصة لمقدمي خدمات SaaS.
الميزات الأساسية في Bagisto
دعم العملات المتعددة
قبول المدفوعات بأي عملة وعرض الأسعار بعملة العميل المحلية، مع إدارة قابلة للتكوين لسعر الصرف.
واجهة متجر متعددة اللغات
خدمة العملاء العالميين بلغتهم المفضلة مع توطين مدمج لصفحات المنتجات، وعمليات الدفع، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات.
كتالوج منتجات مرن
إدارة المنتجات البسيطة والقابلة للتكوين والمجمعة والقابلة للتنزيل مع المتغيرات والسمات المخصصة وقواعد التسعير الديناميكية.
تكامل بوابات الدفع
قم بتوصيل Stripe و PayPal وبوابات الدفع الشائعة الأخرى جاهزة للاستخدام، مع نظام إضافات لإضافة طرق دفع مخصصة.
REST و GraphQL APIs
تغطية كاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) تتيح لك إنشاء واجهات متاجر بلا رأس، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو دمج بيانات الطلبات والمنتجات مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وخدمات التنفيذ.
لماذا تشغّل Bagisto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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