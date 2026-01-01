باجيستو هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على إطار عمل Laravel PHP، مما يمنح التجار أساسًا كاملاً لإدارة متجر عبر الإنترنت دون رسوم اشتراك أو مشاركة في الإيرادات. تأتي مع واجهة متجر موجهة للعملاء، ولوحة تحكم إدارية شاملة، وإدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، والتحكم في المخزون، وسير عمل الدفع الذي يتعامل مع متطلبات العملات المتعددة واللغات المتعددة بشكل جاهز.

استضافة باجيستو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن سجلات معاملات متجرك، وبيانات العملاء، وكتالوج المنتجات تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — وهو أمر ضروري للشركات التي تعمل بموجب متطلبات إقامة البيانات أو تلك التي تسعى لتجنب رسوم المعاملات وقيود المنصة لمقدمي خدمات SaaS.