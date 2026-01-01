AureusERP هو نظام حديث ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات مبني على Laravel 11 و FilamentPHP 3. يجمع بين المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء تحت واجهة واحدة متكاملة — مما يلغي الحاجة إلى جداول بيانات منفصلة وأدوات متفرقة.

استضافة AureusERP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك بدون رسوم لكل مستخدم أو قيود على المورد. مع أكثر من 10,000 نجمة على GitHub وتطوير يومي نشط، فإنه يقدم بديلاً مفتوح المصدر وموثوقًا لحزم تخطيط موارد المؤسسات المدفوعة مثل Odoo أو SAP Business One.