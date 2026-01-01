نشر FOSSBilling بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الفواتير والعملاء لمقدمي استضافة الويب والوكالات والمستقلين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FOSSBilling؟
FOSSBilling هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الفواتير والعملاء، مصمم لشركات استضافة الويب والوكالات والمستقلين الذين يحتاجون إلى بديل احترافي مستضاف ذاتيًا لاشتراكات برامج الفوترة باهظة الثمن. يوفر بوابة عملاء متكاملة حيث يمكن للعملاء إدارة خدماتهم وتقديم تذاكر الدعم ودفع الفواتير وعرض سجل الطلبات — كل ذلك من واجهة واحدة ذات علامة تجارية.
استضافة FOSSBilling ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات العملاء وسجلات الدفع وتاريخ الفواتير تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم لكل معاملة أو تقييد من البائع. تدعم المنصة بوابات دفع متعددة والفوترة المتكررة التلقائية ونظام تمديد معياري يتيح لك تخصيصه بدقة ليناسب سير عمل عملك.
الميزات الأساسية في FOSSBilling
الفوترة المتكررة الآلية
قم بإعداد منتجات الاشتراك التي تصدر فواتير للعملاء تلقائيًا وفقًا لدورة الفوترة المحددة الخاصة بك، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن تحصيل إيرادات يمكن التنبؤ بها.
تذاكر الدعم المتكاملة
يتيح مكتب المساعدة المدمج للعملاء فتح وتتبع تذاكر الدعم مباشرة داخل بوابتهم، مما يحافظ على اتصالات الفواتير والدعم في مكان واحد.
بوابات دفع متعددة
اربط PayPal و Stripe وعشرات من معالجات الدفع الأخرى حتى يتمكن العملاء من دفع الفواتير بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.
بوابة الخدمة الذاتية للعملاء
يمكن للعملاء إدارة خدماتهم الخاصة، وتنزيل الفواتير، وتحديث تفاصيل الاتصال، ومراقبة حالة حساباتهم دون الحاجة إلى الاتصال بك.
إدارة الطلبات والمنتجات
حدد المنتجات القابلة للتكوين وفئات التسعير، وتعامل مع الترقيات والتخفيضات، وأتمت خطافات التزويد من خلال نظام الوحدات النمطية القابل للتوسيع.
أتمتة كرون مدمجة
تشغل صورة Docker الرسمية FOSSBilling cron تلقائيًا كل خمس دقائق، بحيث يتم إنشاء الفواتير وتجديد الاشتراكات دون أي جدولة يدوية.
لماذا تشغّل FOSSBilling على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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