خصم يصل إلى 68% على FOSSBilling

نشر FOSSBilling بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الفواتير والعملاء لمقدمي استضافة الويب والوكالات والمستقلين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر FOSSBilling بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FOSSBilling؟

FOSSBilling هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الفواتير والعملاء، مصمم لشركات استضافة الويب والوكالات والمستقلين الذين يحتاجون إلى بديل احترافي مستضاف ذاتيًا لاشتراكات برامج الفوترة باهظة الثمن. يوفر بوابة عملاء متكاملة حيث يمكن للعملاء إدارة خدماتهم وتقديم تذاكر الدعم ودفع الفواتير وعرض سجل الطلبات — كل ذلك من واجهة واحدة ذات علامة تجارية.

استضافة FOSSBilling ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات العملاء وسجلات الدفع وتاريخ الفواتير تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم لكل معاملة أو تقييد من البائع. تدعم المنصة بوابات دفع متعددة والفوترة المتكررة التلقائية ونظام تمديد معياري يتيح لك تخصيصه بدقة ليناسب سير عمل عملك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في FOSSBilling

الفوترة المتكررة الآلية

قم بإعداد منتجات الاشتراك التي تصدر فواتير للعملاء تلقائيًا وفقًا لدورة الفوترة المحددة الخاصة بك، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن تحصيل إيرادات يمكن التنبؤ بها.

تذاكر الدعم المتكاملة

يتيح مكتب المساعدة المدمج للعملاء فتح وتتبع تذاكر الدعم مباشرة داخل بوابتهم، مما يحافظ على اتصالات الفواتير والدعم في مكان واحد.

بوابات دفع متعددة

اربط PayPal و Stripe وعشرات من معالجات الدفع الأخرى حتى يتمكن العملاء من دفع الفواتير بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.

بوابة الخدمة الذاتية للعملاء

يمكن للعملاء إدارة خدماتهم الخاصة، وتنزيل الفواتير، وتحديث تفاصيل الاتصال، ومراقبة حالة حساباتهم دون الحاجة إلى الاتصال بك.

إدارة الطلبات والمنتجات

حدد المنتجات القابلة للتكوين وفئات التسعير، وتعامل مع الترقيات والتخفيضات، وأتمت خطافات التزويد من خلال نظام الوحدات النمطية القابل للتوسيع.

أتمتة كرون مدمجة

تشغل صورة Docker الرسمية FOSSBilling cron تلقائيًا كل خمس دقائق، بحيث يتم إنشاء الفواتير وتجديد الاشتراكات دون أي جدولة يدوية.

لماذا تشغّل FOSSBilling على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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