نشر Vault بنقرة واحدة.
منصة إدارة الأسرار المتوافقة مع معايير الصناعة لتخزين بيانات الاعتماد والشهادات الحساسة والوصول إليها وتدويرها بأمان.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vault؟
HashiCorp Vault هي منصة لإدارة الأسرار تعتمد على الهوية وتعمل على مركزة التحكم في البيانات الحساسة — مفاتيح API، وكلمات مرور قواعد البيانات، والشهادات، والرموز المميزة — عبر البنية التحتية بأكملها. بدلاً من نشر بيانات الاعتماد في ملفات التكوين ومتغيرات البيئة، يوفر Vault مصدرًا موثوقًا واحدًا مع تسجيل تدقيق كامل لكل حدث وصول.
يدعم Vault الأسرار الديناميكية التي يتم إنشاؤها عند الطلب وإلغاؤها تلقائيًا بعد الاستخدام، مما يقلل بشكل كبير من التعرض الناتج عن بيانات الاعتماد المسربة أو طويلة الأمد. إن استضافة Vault ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بنية الأسرار التحتية الخاصة بك تحت سيطرتك بالكامل — لا يمكن لأي مزود خدمة سحابية الوصول إلى مفاتيحك أو سجلات التدقيق الخاصة بك أو التطبيقات التي تحميها.
الميزات الأساسية في Vault
أسرار ديناميكية
إنشاء بيانات اعتماد قصيرة الأجل لقواعد البيانات والخدمات السحابية عند الطلب — يتم إبطالها تلقائيًا بعد مدة صلاحية قابلة للتكوين (TTL)، مما يلغي خطر التسريبات السرية طويلة الأجل.
التشفير كخدمة
قم بتشفير وفك تشفير بيانات التطبيق عبر واجهة برمجة تطبيقات Vault دون إدارة مفاتيح التشفير مباشرةً، مع الحفاظ على البيانات الحساسة محمية دون تغييرات على طبقة التخزين الخاصة بك.
تسجيل تدقيق كامل
يتم تسجيل كل عملية قراءة أو كتابة أو حذف سرية بتفاصيل الهوية الكاملة والطابع الزمني، مما يوفر مسارًا غير قابل للتغيير لعمليات تدقيق الامتثال وتحقيقات الحوادث.
طرق مصادقة متعددة
المصادقة باستخدام الرموز المميزة، أو AppRole، أو GitHub، أو AWS IAM، أو حسابات خدمة Kubernetes، ودمج Vault في مسارات عمل الهوية والنشر الحالية لديك.
تأجير الأسرار و TTLs
يتم إصدار الأسرار بقيم وقت البقاء ويمكن تجديدها أو إبطالها برمجيًا، مما يمنحك تحكمًا دقيقًا في دورة الحياة لكل بيانات اعتماد يديرها Vault.
لماذا تشغّل Vault على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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