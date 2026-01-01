خصم يصل إلى 68% على Vault

نشر Vault بنقرة واحدة.

منصة إدارة الأسرار المتوافقة مع معايير الصناعة لتخزين بيانات الاعتماد والشهادات الحساسة والوصول إليها وتدويرها بأمان.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Vault بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Vault

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vault؟

HashiCorp Vault هي منصة لإدارة الأسرار تعتمد على الهوية وتعمل على مركزة التحكم في البيانات الحساسة — مفاتيح API، وكلمات مرور قواعد البيانات، والشهادات، والرموز المميزة — عبر البنية التحتية بأكملها. بدلاً من نشر بيانات الاعتماد في ملفات التكوين ومتغيرات البيئة، يوفر Vault مصدرًا موثوقًا واحدًا مع تسجيل تدقيق كامل لكل حدث وصول.

يدعم Vault الأسرار الديناميكية التي يتم إنشاؤها عند الطلب وإلغاؤها تلقائيًا بعد الاستخدام، مما يقلل بشكل كبير من التعرض الناتج عن بيانات الاعتماد المسربة أو طويلة الأمد. إن استضافة Vault ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بنية الأسرار التحتية الخاصة بك تحت سيطرتك بالكامل — لا يمكن لأي مزود خدمة سحابية الوصول إلى مفاتيحك أو سجلات التدقيق الخاصة بك أو التطبيقات التي تحميها.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Vault

أسرار ديناميكية

إنشاء بيانات اعتماد قصيرة الأجل لقواعد البيانات والخدمات السحابية عند الطلب — يتم إبطالها تلقائيًا بعد مدة صلاحية قابلة للتكوين (TTL)، مما يلغي خطر التسريبات السرية طويلة الأجل.

التشفير كخدمة

قم بتشفير وفك تشفير بيانات التطبيق عبر واجهة برمجة تطبيقات Vault دون إدارة مفاتيح التشفير مباشرةً، مع الحفاظ على البيانات الحساسة محمية دون تغييرات على طبقة التخزين الخاصة بك.

تسجيل تدقيق كامل

يتم تسجيل كل عملية قراءة أو كتابة أو حذف سرية بتفاصيل الهوية الكاملة والطابع الزمني، مما يوفر مسارًا غير قابل للتغيير لعمليات تدقيق الامتثال وتحقيقات الحوادث.

طرق مصادقة متعددة

المصادقة باستخدام الرموز المميزة، أو AppRole، أو GitHub، أو AWS IAM، أو حسابات خدمة Kubernetes، ودمج Vault في مسارات عمل الهوية والنشر الحالية لديك.

تأجير الأسرار و TTLs

يتم إصدار الأسرار بقيم وقت البقاء ويمكن تجديدها أو إبطالها برمجيًا، مما يمنحك تحكمًا دقيقًا في دورة الحياة لكل بيانات اعتماد يديرها Vault.

لماذا تشغّل Vault على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

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Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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