HashiCorp Vault هي منصة لإدارة الأسرار تعتمد على الهوية وتعمل على مركزة التحكم في البيانات الحساسة — مفاتيح API، وكلمات مرور قواعد البيانات، والشهادات، والرموز المميزة — عبر البنية التحتية بأكملها. بدلاً من نشر بيانات الاعتماد في ملفات التكوين ومتغيرات البيئة، يوفر Vault مصدرًا موثوقًا واحدًا مع تسجيل تدقيق كامل لكل حدث وصول.

يدعم Vault الأسرار الديناميكية التي يتم إنشاؤها عند الطلب وإلغاؤها تلقائيًا بعد الاستخدام، مما يقلل بشكل كبير من التعرض الناتج عن بيانات الاعتماد المسربة أو طويلة الأمد. إن استضافة Vault ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بنية الأسرار التحتية الخاصة بك تحت سيطرتك بالكامل — لا يمكن لأي مزود خدمة سحابية الوصول إلى مفاتيحك أو سجلات التدقيق الخاصة بك أو التطبيقات التي تحميها.