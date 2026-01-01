نشر CVAT بنقرة واحدة.
أداة ويب مفتوحة المصدر لترقيم الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع لفرق رؤية الكمبيوتر.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CVAT؟
CVAT (أداة التعليق التوضيحي للرؤية الحاسوبية) هي منصة تعليقات توضيحية قائمة على المتصفح، مصممة خصيصًا لوضع العلامات على الصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد المستخدمة لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية. على عكس تطبيقات وضع العلامات للأغراض العامة، تم ضبط كل ميزة لتناسب سير عمل مهندسي التعلم الآلي: استيفاء الإطارات الرئيسية للفيديو، والتجزئة شبه التلقائية، والتصنيف المسبق بمساعدة النموذج، وخطوط أنابيب المراجعة/ضمان الجودة لفرق التعليق التوضيحي الموزعة.
تُبقي استضافة CVAT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات بيانات التدريب والصور الخام وبيانات تعريف المشروع داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من تحميل البيانات الحساسة إلى خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. تم تطويرها في الأصل بواسطة Intel ويتم صيانتها الآن بواسطة CVAT.ai، وهي تدعم خطوط أنابيب وضع العلامات في آلاف فرق الرؤية الحاسوبية حول العالم.
الميزات الأساسية في CVAT
تسمية الصور والفيديوهات
مربعات الإحاطة، والمضلعات، والخطوط المتعددة، والنقاط الرئيسية، ومتوازيات المستطيلات، والأقنعة الدلالية عبر كل من الصور الثابتة وتسلسلات الفيديو مع استيفاء الإطارات الرئيسية.
التعليق التوضيحي بمساعدة الذكاء الاصطناعي
تقلل التجزئة التفاعلية، والتوسيم المسبق بمساعدة النموذج، ودعم التتبع من عدد النقرات اليدوية عن طريق تشغيل نماذج الكشف ونماذج على غرار SAM بشكل مباشر.
سير عمل الفريق
تسلسل هرمي للمشاريع والمهام والوظائف مع أدوار المدقق والمراجع والمدير بالإضافة إلى تقارير مراقبة الجودة لفرق التسمية الموزعة.
تنسيقات مجموعات البيانات المفتوحة
استيراد وتصدير COCO و Pascal VOC و YOLO و Cityscapes و ImageNet و KITTI و Open Images وعشرات من تنسيقات مجموعات البيانات الأخرى مباشرةً.
الجودة والتوافق
تكتشف تقارير الجودة المضمنة، ومقارنة الحقيقة الأساسية، ووظائف الإجماع انحراف التعليقات التوضيحية قبل أن تصل التسميات السيئة إلى تدريب النموذج.
REST API و SDK
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة وحزمة تطوير برامج Python الرسمية بالإضافة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) دمج CVAT في مسارات عمل MLOps الحالية وأتمتة عمليات مجموعات البيانات.
لماذا تشغّل CVAT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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