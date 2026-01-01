Hiccup هي صفحة بدء ثابتة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة لوضع روابطك الأكثر استخدامًا في المقدمة والوسط. تم بناؤها كتطبيق React يتم تقديمه بواسطة Nginx، ولا تتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط ملف تكوين JSON يمكنك تعديله مباشرة أو إدارته من خلال محرر التكوين المدمج. البطاقات المميزة والفئات المنظمة وشريط البحث القوي متعدد المزودين تجعل الانتقال إلى أي إشارة مرجعية من علامة تبويب واحدة سريعًا للغاية.

استضافة Hiccup ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إشاراتك المرجعية تظل خاصة، وتُحمّل فورًا من الملفات الثابتة، وتظل متاحة من أي جهاز. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، واختصارات لوحة المفاتيح، وإدارة الروابط بالسحب والإفلات، ووضع القراءة فقط للشاشات المشتركة، تتناسب Hiccup تمامًا كصفحة بدء شخصية للمتصفح أو لوحة تحكم منزلية للخدمات المشتركة.