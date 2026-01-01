نشر Hiccup بتثبيت بنقرة واحدة.
صفحة بدء سريعة وثابتة لتنظيم أهم روابطك وإشاراتك المرجعية في مكان واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hiccup؟
Hiccup هي صفحة بدء ثابتة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة لوضع روابطك الأكثر استخدامًا في المقدمة والوسط. تم بناؤها كتطبيق React يتم تقديمه بواسطة Nginx، ولا تتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط ملف تكوين JSON يمكنك تعديله مباشرة أو إدارته من خلال محرر التكوين المدمج. البطاقات المميزة والفئات المنظمة وشريط البحث القوي متعدد المزودين تجعل الانتقال إلى أي إشارة مرجعية من علامة تبويب واحدة سريعًا للغاية.
استضافة Hiccup ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إشاراتك المرجعية تظل خاصة، وتُحمّل فورًا من الملفات الثابتة، وتظل متاحة من أي جهاز. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، واختصارات لوحة المفاتيح، وإدارة الروابط بالسحب والإفلات، ووضع القراءة فقط للشاشات المشتركة، تتناسب Hiccup تمامًا كصفحة بدء شخصية للمتصفح أو لوحة تحكم منزلية للخدمات المشتركة.
الميزات الأساسية في Hiccup
بحث متعدد المزودين
ابحث عبر Google وDuckDuckGo وAmazon ومقدمي الخدمات المخصصين في وقت واحد، أو انتقل مباشرة إلى رابط محفوظ بالاسم أو العلامة.
محرر تهيئة JSON
أدر لوحة التحكم الخاصة بك بالكامل من خلال محرر إعدادات مدمج — قم بالتحميل من عنوان URL أو ملف محلي، وعاين إعدادات متعددة، ونزّل النسخ الاحتياطية في أي وقت.
روابط السحب والإفلات
أضف أو حدّث الروابط وخلفيات البطاقات عن طريق سحب عناوين URL أو الصور من نافذة متصفح أخرى مباشرةً إلى أي بطاقة.
التنقل بلوحة المفاتيح
دعم كامل لاختصارات لوحة المفاتيح يتيح لك فتح الروابط، وتبديل وضع التحرير، والتنقل في لوحة التحكم دون لمس الماوس.
PWA وجاهز للجوال
قم بتثبيت Hiccup كتطبيق ويب تقدمي على أي جهاز للوصول السريع من الشاشة الرئيسية إلى جميع إشاراتك المرجعية من سطح المكتب أو الهاتف المحمول.
لماذا تشغّل Hiccup على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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