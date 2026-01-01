خصم يصل إلى 68% على Hiccup

نشر Hiccup بتثبيت بنقرة واحدة.

صفحة بدء سريعة وثابتة لتنظيم أهم روابطك وإشاراتك المرجعية في مكان واحد.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Hiccup بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Hiccup

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hiccup؟

Hiccup هي صفحة بدء ثابتة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر، مصممة لوضع روابطك الأكثر استخدامًا في المقدمة والوسط. تم بناؤها كتطبيق React يتم تقديمه بواسطة Nginx، ولا تتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط ملف تكوين JSON يمكنك تعديله مباشرة أو إدارته من خلال محرر التكوين المدمج. البطاقات المميزة والفئات المنظمة وشريط البحث القوي متعدد المزودين تجعل الانتقال إلى أي إشارة مرجعية من علامة تبويب واحدة سريعًا للغاية.

استضافة Hiccup ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إشاراتك المرجعية تظل خاصة، وتُحمّل فورًا من الملفات الثابتة، وتظل متاحة من أي جهاز. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، واختصارات لوحة المفاتيح، وإدارة الروابط بالسحب والإفلات، ووضع القراءة فقط للشاشات المشتركة، تتناسب Hiccup تمامًا كصفحة بدء شخصية للمتصفح أو لوحة تحكم منزلية للخدمات المشتركة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Hiccup

بحث متعدد المزودين

ابحث عبر Google وDuckDuckGo وAmazon ومقدمي الخدمات المخصصين في وقت واحد، أو انتقل مباشرة إلى رابط محفوظ بالاسم أو العلامة.

محرر تهيئة JSON

أدر لوحة التحكم الخاصة بك بالكامل من خلال محرر إعدادات مدمج — قم بالتحميل من عنوان URL أو ملف محلي، وعاين إعدادات متعددة، ونزّل النسخ الاحتياطية في أي وقت.

روابط السحب والإفلات

أضف أو حدّث الروابط وخلفيات البطاقات عن طريق سحب عناوين URL أو الصور من نافذة متصفح أخرى مباشرةً إلى أي بطاقة.

التنقل بلوحة المفاتيح

دعم كامل لاختصارات لوحة المفاتيح يتيح لك فتح الروابط، وتبديل وضع التحرير، والتنقل في لوحة التحكم دون لمس الماوس.

PWA وجاهز للجوال

قم بتثبيت Hiccup كتطبيق ويب تقدمي على أي جهاز للوصول السريع من الشاشة الرئيسية إلى جميع إشاراتك المرجعية من سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

لماذا تشغّل Hiccup على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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