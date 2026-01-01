Trudesk هو نظام أساسي مفتوح المصدر لمكتب المساعدة مبني باستخدام Node.js و MongoDB، ومصمم للحفاظ على عمليات الدعم منظمة ومباشرة. يوفر واجهة نظيفة لإدارة التذاكر حيث يمكن للفرق إنشاء طلبات الدعم وتعيينها وتحديد أولوياتها وحلها دون تعقيد البدائل المؤسسية. يتيح تكامل Elasticsearch البحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر والأنشطة.

استضافة Trudesk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات العملاء تحت سيطرتك بدون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. يكمل الزائر الأول معالج الإعداد لتكوين اتصال قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول، مما يجعل النشر الأولي بسيطًا وآمنًا.