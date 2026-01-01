نشر Trudesk بنقرة واحدة.
حل مفتوح المصدر لمكتب المساعدة وإدارة التذاكر لتنظيم طلبات الدعم والحفاظ على أعباء العمل قابلة للإدارة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Trudesk؟
Trudesk هو نظام أساسي مفتوح المصدر لمكتب المساعدة مبني باستخدام Node.js و MongoDB، ومصمم للحفاظ على عمليات الدعم منظمة ومباشرة. يوفر واجهة نظيفة لإدارة التذاكر حيث يمكن للفرق إنشاء طلبات الدعم وتعيينها وتحديد أولوياتها وحلها دون تعقيد البدائل المؤسسية. يتيح تكامل Elasticsearch البحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر والأنشطة.
استضافة Trudesk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات العملاء تحت سيطرتك بدون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. يكمل الزائر الأول معالج الإعداد لتكوين اتصال قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول، مما يجعل النشر الأولي بسيطًا وآمنًا.
الميزات الأساسية في Trudesk
إدارة التذاكر
أنشئ، وعيّن، وتتبع تذاكر الدعم خلال دورة حياتها الكاملة مع مستويات الأولوية، وتحديثات الحالة، وتعيين الفريق.
بحث بالنص الكامل
بحث مدعوم بـ Elasticsearch يتيح للوكلاء العثور فورًا على التذاكر والتعليقات والسجل عبر مكتب المساعدة بأكمله.
تعاون الفريق
تعيين التذاكر لوكلاء أو مجموعات محددة، وإضافة ملاحظات داخلية، وتتبع جميع الأنشطة في سلسلة محادثات موحدة.
الوصول المستند إلى الأدوار
تحكم في ما يمكن للوكلاء والعملاء رؤيته والقيام به باستخدام أدوار المستخدم القابلة للتكوين ومجموعات الأذونات.
نظام الإشعارات
أبقِ الوكلاء والعملاء على اطلاع دائم بإشعارات البريد الإلكتروني التي يتم تشغيلها عند تحديثات التذاكر والتعيينات وتغييرات الحالة.
لماذا تشغّل Trudesk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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