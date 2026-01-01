Uptrace هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة أداء التطبيقات (APM) توحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات من التطبيقات المجهزة بـ OpenTelemetry في واجهة واحدة. تم بناؤها على ClickHouse لتخزين القياس عن بعد عالي الإنتاجية وPostgreSQL للبيانات الوصفية، وهي توفر إمكانيات المراقبة الخاصة بـ Datadog وNew Relic دون رسوم ترخيص لكل مضيف أو مخاوف بشأن إقامة البيانات.

استضافة Uptrace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل تتبع أو لكل سجل. يمكن لأي تطبيق مجهز بحزم تطوير برامج OpenTelemetry — عبر Go وPython وNode.js وJava و.NET والمزيد — إرسال البيانات مباشرة عبر OTLP دون الحاجة إلى تكوين إضافي.