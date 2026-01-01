نشر Uptrace بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة APM مفتوحة المصدر لتتبع التوزيع والمقاييس والسجلات، مبنية أصلاً على OpenTelemetry.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Uptrace؟
Uptrace هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة أداء التطبيقات (APM) توحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات من التطبيقات المجهزة بـ OpenTelemetry في واجهة واحدة. تم بناؤها على ClickHouse لتخزين القياس عن بعد عالي الإنتاجية وPostgreSQL للبيانات الوصفية، وهي توفر إمكانيات المراقبة الخاصة بـ Datadog وNew Relic دون رسوم ترخيص لكل مضيف أو مخاوف بشأن إقامة البيانات.
استضافة Uptrace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل تتبع أو لكل سجل. يمكن لأي تطبيق مجهز بحزم تطوير برامج OpenTelemetry — عبر Go وPython وNode.js وJava و.NET والمزيد — إرسال البيانات مباشرة عبر OTLP دون الحاجة إلى تكوين إضافي.
الميزات الأساسية في Uptrace
التتبع الموزع
تصور تدفقات الطلبات عبر الخدمات المصغرة مع تفاصيل النطاق الكاملة، والرسوم البيانية اللهيبية، وخرائط تبعية الخدمة لتحديد اختناقات زمن الوصول بدقة.
مقاييس ولوحات المعلومات
محرك مقاييس متوافق مع PromQL مع أكثر من 50 لوحة معلومات جاهزة للأطر الشائعة وقواعد البيانات ومكونات البنية التحتية.
بحث السجلات المركزي
استوعب السجلات المهيكلة وابحث فيها بالنص الكامل جنبًا إلى جنب مع التتبعات والمقاييس المترابطة في واجهة استعلام موحدة واحدة.
تنبيهات وإشعارات
تعيين تنبيهات تستند إلى العتبة أو تنبيهات الشذوذ مع التوجيه إلى البريد الإلكتروني، Slack، PagerDuty، أو نقاط نهاية الويب هوك المخصصة.
الاستيعاب الأصلي لـ OTLP
قبول بيانات القياس عن بعد من أي OpenTelemetry SDK عبر gRPC أو HTTP بدون محولات مخصصة، أو مجمعات، أو وكلاء احتكاريين.
لماذا تشغّل Uptrace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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