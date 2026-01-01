PrivateBin هو pastebin مفتوح المصدر وبسيط حيث يتم تشفير المحتوى باستخدام 256-بت AES-GCM مباشرة في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم. مفتاح فك التشفير موجود فقط في جزء عنوان URL، والذي لا ترسله المتصفحات أبدًا إلى الخادم — مما يعني أنه حتى مشغل الخادم لا يمكنه قراءة ما تشاركه. مع أكثر من 8,000 نجمة على GitHub، تعد واحدة من أكثر أدوات المشاركة ذات المعرفة الصفرية الموثوقة المتاحة.

استضافة PrivateBin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بنية المشاركة التحتية الخاصة بك بالكامل — لا ترى أي خدمة طرف ثالث مشاركاتك — ويتطلب حاوية Alpine خفيفة الوزن الحد الأدنى من الموارد بينما تمنحك تحكمًا كاملاً في سياسات الاحتفاظ، وحدود حجم الملفات، والوصول.