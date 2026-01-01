خصم يصل إلى 68% على PrivateBin

انشر PrivateBin بتثبيت بنقرة واحدة.

باستبين مشفر بتقنية المعرفة الصفرية حيث لا يرى الخادم محتواك أبدًا — يتم كل التشفير وفك التشفير بالكامل في المتصفح.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر PrivateBin بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PrivateBin؟

PrivateBin هو pastebin مفتوح المصدر وبسيط حيث يتم تشفير المحتوى باستخدام 256-بت AES-GCM مباشرة في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم. مفتاح فك التشفير موجود فقط في جزء عنوان URL، والذي لا ترسله المتصفحات أبدًا إلى الخادم — مما يعني أنه حتى مشغل الخادم لا يمكنه قراءة ما تشاركه. مع أكثر من 8,000 نجمة على GitHub، تعد واحدة من أكثر أدوات المشاركة ذات المعرفة الصفرية الموثوقة المتاحة.

استضافة PrivateBin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بنية المشاركة التحتية الخاصة بك بالكامل — لا ترى أي خدمة طرف ثالث مشاركاتك — ويتطلب حاوية Alpine خفيفة الوزن الحد الأدنى من الموارد بينما تمنحك تحكمًا كاملاً في سياسات الاحتفاظ، وحدود حجم الملفات، والوصول.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في PrivateBin

التشفير الصفري المعرفة

يعمل تشفير AES-GCM بحجم 256 بت بالكامل في المتصفح، بحيث يخزن الخادم النص المشفر فقط ولا يمكنه أبدًا الوصول إلى محتواك النصي الواضح.

احرق بعد القراءة

تُحذف المشاركات لمرة واحدة تلقائيًا بعد المشاهدة الأولى، مما يجعلها مثالية لمشاركة كلمات المرور أو الرموز المميزة أو أي سر لا ينبغي أن يستمر.

حماية كلمة المرور

أضف كلمة مرور اختيارية بالإضافة إلى المفتاح المستند إلى عنوان URL لطبقة ثانية من التحكم في الوصول على اللصقات الحساسة بشكل خاص.

تمييز بناء الجملة

أكثر من 200 سمة للغات البرمجة تسهل مشاركة ومراجعة مقتطفات التعليمات البرمجية بتنسيق قابل للقراءة وبناء جملة مرمزة بالألوان.

لا يلزم وجود حسابات

يمكن لأي شخص لديه الرابط قراءة اللصق فورًا — لا يلزم التسجيل، ولا يوجد تتبع، ولا يتم جمع أو تخزين أي بيانات للمستخدم بواسطة الخادم.

لماذا تشغّل PrivateBin على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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