انشر PrivateBin بتثبيت بنقرة واحدة.
باستبين مشفر بتقنية المعرفة الصفرية حيث لا يرى الخادم محتواك أبدًا — يتم كل التشفير وفك التشفير بالكامل في المتصفح.
اختر خطة VPS لـ PrivateBin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PrivateBin؟
PrivateBin هو pastebin مفتوح المصدر وبسيط حيث يتم تشفير المحتوى باستخدام 256-بت AES-GCM مباشرة في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم. مفتاح فك التشفير موجود فقط في جزء عنوان URL، والذي لا ترسله المتصفحات أبدًا إلى الخادم — مما يعني أنه حتى مشغل الخادم لا يمكنه قراءة ما تشاركه. مع أكثر من 8,000 نجمة على GitHub، تعد واحدة من أكثر أدوات المشاركة ذات المعرفة الصفرية الموثوقة المتاحة.
استضافة PrivateBin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بنية المشاركة التحتية الخاصة بك بالكامل — لا ترى أي خدمة طرف ثالث مشاركاتك — ويتطلب حاوية Alpine خفيفة الوزن الحد الأدنى من الموارد بينما تمنحك تحكمًا كاملاً في سياسات الاحتفاظ، وحدود حجم الملفات، والوصول.
الميزات الأساسية في PrivateBin
التشفير الصفري المعرفة
يعمل تشفير AES-GCM بحجم 256 بت بالكامل في المتصفح، بحيث يخزن الخادم النص المشفر فقط ولا يمكنه أبدًا الوصول إلى محتواك النصي الواضح.
احرق بعد القراءة
تُحذف المشاركات لمرة واحدة تلقائيًا بعد المشاهدة الأولى، مما يجعلها مثالية لمشاركة كلمات المرور أو الرموز المميزة أو أي سر لا ينبغي أن يستمر.
حماية كلمة المرور
أضف كلمة مرور اختيارية بالإضافة إلى المفتاح المستند إلى عنوان URL لطبقة ثانية من التحكم في الوصول على اللصقات الحساسة بشكل خاص.
تمييز بناء الجملة
أكثر من 200 سمة للغات البرمجة تسهل مشاركة ومراجعة مقتطفات التعليمات البرمجية بتنسيق قابل للقراءة وبناء جملة مرمزة بالألوان.
لا يلزم وجود حسابات
يمكن لأي شخص لديه الرابط قراءة اللصق فورًا — لا يلزم التسجيل، ولا يوجد تتبع، ولا يتم جمع أو تخزين أي بيانات للمستخدم بواسطة الخادم.
لماذا تشغّل PrivateBin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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