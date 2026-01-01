Squidex هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا رأس يعرض المحتوى الخاص بك عبر واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL، مما يسمح لأي واجهة أمامية — تطبيقات الويب، تطبيقات الجوال، أو الأنظمة من جانب الخادم — بسحب المحتوى دون أن تكون مرتبطة بطبقة عرض محددة. يتم تعريف مخططات المحتوى في واجهة مستخدم Squidex مع دعم كامل للمراجع والأصول والتوطين وقواعد التحقق من الصحة.

تمنحك استضافة Squidex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مكان تخزين المحتوى ومن يمكنه الوصول إليه. على عكس منصات CMS بلا رأس كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل استدعاء API أو مقعد، فإن النسخة المستضافة ذاتيًا ليس لها حدود استخدام وتحتفظ بجميع بيانات المحتوى داخل البنية التحتية الخاصة بك.