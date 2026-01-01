نشر Squidex بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا رأس يعتمد على API أولاً، مع واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و REST لتقديم المحتوى عبر أي قناة أو واجهة أمامية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Squidex؟
Squidex هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا رأس يعرض المحتوى الخاص بك عبر واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL، مما يسمح لأي واجهة أمامية — تطبيقات الويب، تطبيقات الجوال، أو الأنظمة من جانب الخادم — بسحب المحتوى دون أن تكون مرتبطة بطبقة عرض محددة. يتم تعريف مخططات المحتوى في واجهة مستخدم Squidex مع دعم كامل للمراجع والأصول والتوطين وقواعد التحقق من الصحة.
تمنحك استضافة Squidex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مكان تخزين المحتوى ومن يمكنه الوصول إليه. على عكس منصات CMS بلا رأس كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل استدعاء API أو مقعد، فإن النسخة المستضافة ذاتيًا ليس لها حدود استخدام وتحتفظ بجميع بيانات المحتوى داخل البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Squidex
GraphQL و REST APIs
استعلم عن المحتوى وقدمه عبر نقاط نهاية GraphQL و REST بحيث يمكن لأي مكدس واجهة أمامية استهلاكه بدون محولات مخصصة.
مخططات محتوى مرنة
تحديد أنواع المحتوى باستخدام حقول مخصصة، وقواعد التحقق من الصحة، والمراجع، والمكونات المتداخلة باستخدام محرر المخطط المرئي.
إدارة الأصول
قم بتحميل وتنظيم وتحويل الصور والملفات مباشرة في Squidex مع عمليات تغيير الحجم والقص المضمنة في مسار الأصول.
محتوى متعدد اللغات
محتوى النموذج مع دعم التوطين المدمج بحيث يمكن لكل حقل أن يحمل ترجمات لكل لغة محلية مهيأة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
خصص للمحررين والمطورين والعملاء الخارجيين مستويات أذونات مختلفة لكل تطبيق أو مخطط أو نوع محتوى.
لماذا تشغّل Squidex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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