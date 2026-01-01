نشر Crucix بنقرة واحدة.
منصة استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم ثلاثية الأبعاد موحدة.
اختر خطة VPS لـ Crucix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Crucix؟
Crucix هي منصة OSINT (استخبارات المصادر المفتوحة) التي توحد البيانات من 27 مصدرًا عامًا — بما في ذلك صور الأقمار الصناعية NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، وبيانات نزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وموجزات المشاعر الاجتماعية — في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي تتميز بكرة أرضية ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية WebGL. يتم تحديث البيانات تلقائيًا كل 15 دقيقة، مما يمنحك وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.
توفر المنصة تنبيهات متعددة المستويات (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) عبر تيليجرام وديسكورد، وأفكار تداول مولدة بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وأوامر بوت ثنائية الاتجاه لتقديم إحاطات عند الطلب. استضافة Crucix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وأرشيفات الاستخبارات على بنيتك التحتية الخاصة، ويضمن جمع البيانات دون انقطاع، ويمنحك تحكمًا كاملاً في الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها.
الميزات الأساسية في Crucix
27 مصدرًا OSINT
يجمع بيانات الأقمار الصناعية والبحرية والجوية والنزاعات والاقتصادية والتوجهات الاجتماعية بالتوازي، مع تراجع سلس في الأداء عند عدم توفر أي مصدر.
تصور الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد
كرة أرضية مدعومة بتقنية WebGL تعرض الأحداث جغرافيًا، مما يسهل ربط الحوادث عبر المناطق بلمحة.
نظام تنبيه متعدد المستويات
يقدم تنبيهات FLASH و PRIORITY و ROUTINE عبر تيليجرام وديسكورد لتصلك التطورات الهامة فورًا.
تحليل ذكاء LLM
يتكامل مع أنثروبيك كلود، أوبن إيه آي، جوجل جيميني، ومقدمي خدمات آخرين لتوليد أفكار تداول وملخصات إشارات ذكية من البيانات المجمعة.
أوامر البوت ثنائية الاتجاه
اطلب فحوصات الحالة عند الطلب، وقم بتشغيل عمليات المسح اليدوية، واستقبل الإحاطات مباشرة عبر أوامر بوت تيليجرام أو ديسكورد.
لماذا تشغّل Crucix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.