Crucix هي منصة OSINT (استخبارات المصادر المفتوحة) التي توحد البيانات من 27 مصدرًا عامًا — بما في ذلك صور الأقمار الصناعية NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، وبيانات نزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وموجزات المشاعر الاجتماعية — في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي تتميز بكرة أرضية ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية WebGL. يتم تحديث البيانات تلقائيًا كل 15 دقيقة، مما يمنحك وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.

توفر المنصة تنبيهات متعددة المستويات (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) عبر تيليجرام وديسكورد، وأفكار تداول مولدة بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وأوامر بوت ثنائية الاتجاه لتقديم إحاطات عند الطلب. استضافة Crucix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وأرشيفات الاستخبارات على بنيتك التحتية الخاصة، ويضمن جمع البيانات دون انقطاع، ويمنحك تحكمًا كاملاً في الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها.