خصم يصل إلى 68% على Crucix

نشر Crucix بنقرة واحدة.

منصة استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم ثلاثية الأبعاد موحدة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Crucix بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Crucix؟

Crucix هي منصة OSINT (استخبارات المصادر المفتوحة) التي توحد البيانات من 27 مصدرًا عامًا — بما في ذلك صور الأقمار الصناعية NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، وبيانات نزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وموجزات المشاعر الاجتماعية — في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي تتميز بكرة أرضية ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية WebGL. يتم تحديث البيانات تلقائيًا كل 15 دقيقة، مما يمنحك وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.

توفر المنصة تنبيهات متعددة المستويات (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) عبر تيليجرام وديسكورد، وأفكار تداول مولدة بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وأوامر بوت ثنائية الاتجاه لتقديم إحاطات عند الطلب. استضافة Crucix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وأرشيفات الاستخبارات على بنيتك التحتية الخاصة، ويضمن جمع البيانات دون انقطاع، ويمنحك تحكمًا كاملاً في الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Crucix

27 مصدرًا OSINT

يجمع بيانات الأقمار الصناعية والبحرية والجوية والنزاعات والاقتصادية والتوجهات الاجتماعية بالتوازي، مع تراجع سلس في الأداء عند عدم توفر أي مصدر.

تصور الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد

كرة أرضية مدعومة بتقنية WebGL تعرض الأحداث جغرافيًا، مما يسهل ربط الحوادث عبر المناطق بلمحة.

نظام تنبيه متعدد المستويات

يقدم تنبيهات FLASH و PRIORITY و ROUTINE عبر تيليجرام وديسكورد لتصلك التطورات الهامة فورًا.

تحليل ذكاء LLM

يتكامل مع أنثروبيك كلود، أوبن إيه آي، جوجل جيميني، ومقدمي خدمات آخرين لتوليد أفكار تداول وملخصات إشارات ذكية من البيانات المجمعة.

أوامر البوت ثنائية الاتجاه

اطلب فحوصات الحالة عند الطلب، وقم بتشغيل عمليات المسح اليدوية، واستقبل الإحاطات مباشرة عبر أوامر بوت تيليجرام أو ديسكورد.

لماذا تشغّل Crucix على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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