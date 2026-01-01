نشر Datasette بنقرة واحدة.
أداة مفتوحة المصدر لاستكشاف ونشر ومشاركة قواعد بيانات SQLite كمواقع ويب تفاعلية وواجهات برمجة تطبيقات (APIs).
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Datasette؟
Datasette هي أداة متعددة الاستخدامات ومفتوحة المصدر لاستكشاف البيانات ونشرها. تأخذ ملفات قواعد بيانات SQLite وتحولها على الفور إلى مواقع ويب تفاعلية وقابلة للبحث مع واجهة برمجة تطبيقات JSON مدمجة — دون الحاجة إلى أي برمجة خلفية. يستخدم الصحفيون والباحثون وفرق البيانات Datasette لمشاركة مجموعات البيانات علنًا، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات، وإنشاء نماذج أولية للوحات معلومات التحليلات دون إدارة بنية تحتية معقدة.
تتيح لك استضافة Datasette ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مجموعات البيانات الحساسة، وتسمح لك بتثبيت إضافات مخصصة للتصور والمصادقة، وتمنحك عنوان URL دائمًا وقابلًا للمشاركة لكل استعلام وعرض جدول تحتويه بياناتك.
الميزات الأساسية في Datasette
نشر فوري للبيانات
أسقط أي ملف قاعدة بيانات SQLite في وحدة تخزين البيانات، وسيقوم Datasette بتقديمه فورًا كموقع ويب قابل للتصفح والبحث.
JSON API مُدمج
كل جدول واستعلام وصف يمكن الوصول إليه تلقائيًا كنقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات JSON، مما يسهل بناء التطبيقات استنادًا إلى بياناتك.
مستكشف SQL قوي
قم بتشغيل استعلامات SQL عشوائية مباشرة في المتصفح باستخدام محرر استعلام تفاعلي وجداول نتائج منسقة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Datasette بأكثر من 100 مكون إضافي مجتمعي للرسوم البيانية والخرائط والمصادقة والبحث بالنص الكامل وتنسيقات التصدير المخصصة.
التصفح متعدد الأوجه
تتيح أوجه التصفية والفلاتر التي يتم إنشاؤها تلقائيًا للمستخدمين التعمق في مجموعات البيانات الكبيرة دون كتابة أي SQL.
لماذا تشغّل Datasette على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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