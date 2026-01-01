خصم يصل إلى 68% على Datasette

نشر Datasette بنقرة واحدة.

أداة مفتوحة المصدر لاستكشاف ونشر ومشاركة قواعد بيانات SQLite كمواقع ويب تفاعلية وواجهات برمجة تطبيقات (APIs).

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Datasette بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Datasette

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Datasette؟

Datasette هي أداة متعددة الاستخدامات ومفتوحة المصدر لاستكشاف البيانات ونشرها. تأخذ ملفات قواعد بيانات SQLite وتحولها على الفور إلى مواقع ويب تفاعلية وقابلة للبحث مع واجهة برمجة تطبيقات JSON مدمجة — دون الحاجة إلى أي برمجة خلفية. يستخدم الصحفيون والباحثون وفرق البيانات Datasette لمشاركة مجموعات البيانات علنًا، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات، وإنشاء نماذج أولية للوحات معلومات التحليلات دون إدارة بنية تحتية معقدة.

تتيح لك استضافة Datasette ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مجموعات البيانات الحساسة، وتسمح لك بتثبيت إضافات مخصصة للتصور والمصادقة، وتمنحك عنوان URL دائمًا وقابلًا للمشاركة لكل استعلام وعرض جدول تحتويه بياناتك.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Datasette

نشر فوري للبيانات

أسقط أي ملف قاعدة بيانات SQLite في وحدة تخزين البيانات، وسيقوم Datasette بتقديمه فورًا كموقع ويب قابل للتصفح والبحث.

JSON API مُدمج

كل جدول واستعلام وصف يمكن الوصول إليه تلقائيًا كنقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات JSON، مما يسهل بناء التطبيقات استنادًا إلى بياناتك.

مستكشف SQL قوي

قم بتشغيل استعلامات SQL عشوائية مباشرة في المتصفح باستخدام محرر استعلام تفاعلي وجداول نتائج منسقة.

النظام البيئي للمكونات الإضافية

قم بتوسيع Datasette بأكثر من 100 مكون إضافي مجتمعي للرسوم البيانية والخرائط والمصادقة والبحث بالنص الكامل وتنسيقات التصدير المخصصة.

التصفح متعدد الأوجه

تتيح أوجه التصفية والفلاتر التي يتم إنشاؤها تلقائيًا للمستخدمين التعمق في مجموعات البيانات الكبيرة دون كتابة أي SQL.

لماذا تشغّل Datasette على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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