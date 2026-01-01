Datasette هي أداة متعددة الاستخدامات ومفتوحة المصدر لاستكشاف البيانات ونشرها. تأخذ ملفات قواعد بيانات SQLite وتحولها على الفور إلى مواقع ويب تفاعلية وقابلة للبحث مع واجهة برمجة تطبيقات JSON مدمجة — دون الحاجة إلى أي برمجة خلفية. يستخدم الصحفيون والباحثون وفرق البيانات Datasette لمشاركة مجموعات البيانات علنًا، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات، وإنشاء نماذج أولية للوحات معلومات التحليلات دون إدارة بنية تحتية معقدة.

تتيح لك استضافة Datasette ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مجموعات البيانات الحساسة، وتسمح لك بتثبيت إضافات مخصصة للتصور والمصادقة، وتمنحك عنوان URL دائمًا وقابلًا للمشاركة لكل استعلام وعرض جدول تحتويه بياناتك.