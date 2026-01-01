نشر FeedCraft بتثبيت بنقرة واحدة.
وسيط RSS مستضاف ذاتيًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة وتلخيص وتصفية وتنظيف أي موجز قبل أن يصل إلى قارئك.
اختر خطة VPS لـ FeedCraft
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FeedCraft؟
FeedCraft هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لـ RSS يقع بين أي موجز مصدر وقارئك، ويقوم بتحويل كل مقال من خلال خطوات معالجة قابلة للتكوين تسمى Crafts. يمكنه استخراج النص الكامل للمقالات من الموجزات المقتطعة، وترجمة العناوين والنصوص الأساسية عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، وتوليد ملخصات ومقدمات بالذكاء الاصطناعي، وتصفية المنشورات الترويجية باستخدام قواعد اللغة الطبيعية، وحتى تحويل صفحات HTML أو واجهات برمجة تطبيقات JSON أو نتائج البحث إلى موجزات RSS جديدة تمامًا.
استضافة FeedCraft ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مقال وكل مطالبة LLM على بنية تحتية تتحكم فيها، ويزيل حدود المعدل ووقت التوقف التي تعاني منها المثيلات العامة المشتركة، ويتيح لك توجيه معالجة الذكاء الاصطناعي إلى أي مزود — OpenAI، Gemini، نموذج Ollama محلي، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — يناسب ميزانيتك وتغطيتك اللغوية بشكل أفضل.
الميزات الأساسية في FeedCraft
الترجمة والملخصات بالذكاء الاصطناعي
ترجمة عناوين المقالات ونصوصها إلى أي لغة مستهدفة وإلحاق ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، مع مطالبات مخصصة لكل Craft.
استخراج النص الكامل
استبدال مقتطفات RSS المقطوعة بمحتوى المقال الكامل، بما في ذلك وضع "النص الكامل الإضافي" الذي يعرضه المتصفح للمواقع التي تقوم بتغذية النص عبر JavaScript.
HTML/JSON/بحث إلى RSS
تحول المولدات البصرية المدمجة صفحات الويب العشوائية، واستجابات JSON API (مع استيراد curl)، ونتائج محركات البحث إلى خلاصات RSS مستقرة.
أوضاع محمولة وإرساء
قم بإضافة بادئة لأي عنوان URL لخلاصة لمعالجتها لمرة واحدة، أو حدد وصفات مسماة في واجهة المستخدم الإدارية لتثبيت عناوين URL لخلاصات محولة دائمة يشترك فيها القارئ الخاص بك.
AtomCraft و FlowCraft
تجميع العمليات الذرية (الوكيل، الحد، الترجمة، التلخيص، التجميل، تجاهل الإعلانات التحريرية) في خطوط أنابيب قابلة لإعادة الاستخدام مصممة خصيصًا لكل موجز مصدر.
برمجيات وسيطة مستقلة عن القارئ
يعمل أمام FreshRSS، Inoreader، NetNewsWire، Miniflux، أو أي قارئ يستهلك RSS قياسي، دون الحاجة إلى مكون إضافي أو دمج حساب.
لماذا تشغّل FeedCraft على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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