خصم يصل إلى 68% على FeedCraft

نشر FeedCraft بتثبيت بنقرة واحدة.

وسيط RSS مستضاف ذاتيًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة وتلخيص وتصفية وتنظيف أي موجز قبل أن يصل إلى قارئك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر FeedCraft بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ FeedCraft

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FeedCraft؟

FeedCraft هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لـ RSS يقع بين أي موجز مصدر وقارئك، ويقوم بتحويل كل مقال من خلال خطوات معالجة قابلة للتكوين تسمى Crafts. يمكنه استخراج النص الكامل للمقالات من الموجزات المقتطعة، وترجمة العناوين والنصوص الأساسية عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، وتوليد ملخصات ومقدمات بالذكاء الاصطناعي، وتصفية المنشورات الترويجية باستخدام قواعد اللغة الطبيعية، وحتى تحويل صفحات HTML أو واجهات برمجة تطبيقات JSON أو نتائج البحث إلى موجزات RSS جديدة تمامًا.

استضافة FeedCraft ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مقال وكل مطالبة LLM على بنية تحتية تتحكم فيها، ويزيل حدود المعدل ووقت التوقف التي تعاني منها المثيلات العامة المشتركة، ويتيح لك توجيه معالجة الذكاء الاصطناعي إلى أي مزود — OpenAI، Gemini، نموذج Ollama محلي، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — يناسب ميزانيتك وتغطيتك اللغوية بشكل أفضل.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في FeedCraft

الترجمة والملخصات بالذكاء الاصطناعي

ترجمة عناوين المقالات ونصوصها إلى أي لغة مستهدفة وإلحاق ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، مع مطالبات مخصصة لكل Craft.

استخراج النص الكامل

استبدال مقتطفات RSS المقطوعة بمحتوى المقال الكامل، بما في ذلك وضع "النص الكامل الإضافي" الذي يعرضه المتصفح للمواقع التي تقوم بتغذية النص عبر JavaScript.

HTML/JSON/بحث إلى RSS

تحول المولدات البصرية المدمجة صفحات الويب العشوائية، واستجابات JSON API (مع استيراد curl)، ونتائج محركات البحث إلى خلاصات RSS مستقرة.

أوضاع محمولة وإرساء

قم بإضافة بادئة لأي عنوان URL لخلاصة لمعالجتها لمرة واحدة، أو حدد وصفات مسماة في واجهة المستخدم الإدارية لتثبيت عناوين URL لخلاصات محولة دائمة يشترك فيها القارئ الخاص بك.

AtomCraft و FlowCraft

تجميع العمليات الذرية (الوكيل، الحد، الترجمة، التلخيص، التجميل، تجاهل الإعلانات التحريرية) في خطوط أنابيب قابلة لإعادة الاستخدام مصممة خصيصًا لكل موجز مصدر.

برمجيات وسيطة مستقلة عن القارئ

يعمل أمام FreshRSS، Inoreader، NetNewsWire، Miniflux، أو أي قارئ يستهلك RSS قياسي، دون الحاجة إلى مكون إضافي أو دمج حساب.

لماذا تشغّل FeedCraft على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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