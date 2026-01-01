نشر Tautulli بتثبيت بنقرة واحدة.
رفيق للمراقبة والتحليلات لخادم وسائط Plex مع إحصائيات مفصلة وإشعارات مخصصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tautulli؟
Tautulli هي أداة مراقبة وتتبع مبنية على Python ومصممة خصيصًا لخادم Plex Media Server. تسجل كل حدث تشغيل — من شاهد ماذا، ومتى، وبأي جودة، ومن أي جهاز — وتقدم البيانات في رسوم بيانية غنية وجداول سجل قابلة للتصفية.
تمنحك استضافة Tautulli ذاتيًا على VPS، سواء بجانب خادم Plex الخاص بك أو بشكل منفصل عنه، إحصائيات مستمرة وتوصيل الإشعارات عبر Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني دون الاعتماد على خدمات Plex السحابية. تتصل بأي خادم Plex عبر الشبكة.
الميزات الأساسية في Tautulli
سجل التشغيل
يتم تسجيل كل بث مع المستخدم والجهاز والجودة والمدة، بحيث يكون لديك سجل كامل لنشاط خادم الوسائط.
إشعارات مخصصة
إرسال تنبيهات للمحتوى الجديد، أو بدء البث، أو عمليات التحويل، أو تسجيلات دخول المستخدمين عبر Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني والمزيد.
لوحة الإحصائيات
تعرض الرسوم البيانية المرئية التدفقات المتزامنة، واستخدام النطاق الترددي، والوسائط الشائعة، ونشاط كل مستخدم على مدى أي نطاق زمني.
دعم النشرة الإخبارية
إنشاء وإرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا تسلط الضوء على الأفلام والحلقات المضافة حديثًا لمستخدمي Plex الخاصين بك.
لماذا تشغّل Tautulli على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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