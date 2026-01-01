Tautulli هي أداة مراقبة وتتبع مبنية على Python ومصممة خصيصًا لخادم Plex Media Server. تسجل كل حدث تشغيل — من شاهد ماذا، ومتى، وبأي جودة، ومن أي جهاز — وتقدم البيانات في رسوم بيانية غنية وجداول سجل قابلة للتصفية.

تمنحك استضافة Tautulli ذاتيًا على VPS، سواء بجانب خادم Plex الخاص بك أو بشكل منفصل عنه، إحصائيات مستمرة وتوصيل الإشعارات عبر Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني دون الاعتماد على خدمات Plex السحابية. تتصل بأي خادم Plex عبر الشبكة.