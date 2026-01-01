نشر Icinga 2 بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر للمضيفين والخدمات والمقاييس مع DSL و REST API قويين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Icinga 2؟
Icinga 2 هو الخلف الحديث لـ Nagios، أعيدت كتابته بلغة C++ لتحقيق الأداء ومبني حول لغة DSL قوية للتكوين، وواجهة برمجة تطبيقات REST أصلية، ووحدات ميزات قابلة للتوصيل. يتحقق من توفر المضيفين والخدمات وأجهزة الشبكة والتطبيقات، ويحسب انتقالات الحالة وفترات التوقف، ويطلق إشعارات عند حدوث أي عطل — وكل ذلك مدعوم بآلاف المكونات الإضافية المتوافقة مع Nagios الموجودة.
يجمع هذا القالب Icinga 2 مع Icinga DB، وهو برنامج خفي للمزامنة مدعوم بـ Redis، و Icinga Web 2 لتحصل على حزمة مراقبة كاملة مع لوحة تحكم حديثة جاهزة للاستخدام. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على كل تنبيه ومقياس ومخزون مضيف على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مضيف أو قيود على المورد.
الميزات الأساسية في Icinga 2
متوافق مع إضافة Nagios
يعيد استخدام نظام Nagios البيئي الكامل للمكونات الإضافية بحيث تعمل نصوص الفحص الحالية لـ HTTP وSMTP والقرص ووحدة المعالجة المركزية وقواعد البيانات والشهادات دون تغييرات.
لوحة معلومات ويب حديثة
يأتي Icinga Web 2 مع وحدة Icinga DB بواجهة مستخدم سريعة للقوائم، الفلترة، والتفاصيل، مع الوضع الداكن، والإقرار الجماعي، والجدولة المنبثقة لأوقات التوقف.
DSL تكوين قوي
تتيح لك قواعد التطبيق والقوالب ومجموعات المضيفين تحديد المراقبة لمئات المضيفين في بضعة أسطر بدلاً من تكرار الكتل الخاصة بكل مضيف.
REST API والأحداث
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للمضيفين والخدمات وفترات التوقف والتعليقات والإقرارات تدفع الأتمتة ولوحات المعلومات وتكاملات ChatOps.
مزامنة Icinga DB المتدفقة
برنامج خفي للمزامنة مدعوم بـ Redis يبث كل نتيجة فحص وتغيير حالة إلى MariaDB لتعكس واجهة المستخدم الويب دائمًا الحالة الحية بأقل قدر من التأخير.
مراقبة موزعة
يمكن للحاوية الرئيسية لاحقًا قبول مناطق الأقمار الصناعية والوكلاء، مما يتيح لك التوسع إلى مراكز بيانات متعددة من نفس شجرة التكوين.
لماذا تشغّل Icinga 2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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