نشر Razzia بنقرة واحدة.
منصة مسابقات ذاتية الاستضافة تعمل في الوقت الفعلي لتشغيل فعاليات مسابقات متعددة اللاعبين من خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر خطة VPS لـ Razzia
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Razzia؟
Razzia هي منصة اختبار تفاعلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا ومصممة للفعاليات المباشرة وتجمعات الفرق وجلسات الفصول الدراسية. يقوم المضيف بإنشاء غرفة لعب عبر لوحة تحكم المدير المحمية بكلمة مرور، ويشارك رمز الغرفة مع المشاركين، ويتحكم في وتيرة الاختبار — كل ذلك يعمل في أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق من قبل المشاركين.
تضمن استضافة Razzia ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) خصوصية محتوى الاختبار وبيانات المشاركين، دون رسوم لكل لعبة أو الاعتماد على خدمة طرف ثالث. يجعل النشر خفيف الوزن ذو الحاوية الواحدة (single-container) عمليًا لكل من الفعاليات المخصصة والأنشطة الجماعية المتكررة المنتظمة.
الميزات الأساسية في Razzia
متعدد اللاعبين في الوقت الفعلي
يوفر اللعب المباشر المدعوم بتقنية WebSocket الأسئلة والنتائج لجميع المشاركين بشكل متزامن دون أي تأخير ملحوظ، حتى عبر الشبكات المختلفة.
لا يتطلب تطبيق
ينضم المشاركون على الفور عبر أي متصفح حديث باستخدام رمز الغرفة — لا حاجة لحساب، ولا تثبيت، ولا عوائق تسجيل قبل بدء الاختبار.
لوحة تحكم المدير
تمنح واجهة المدير المحمية بكلمة مرور المضيف تحكمًا كاملاً في سير اللعبة — بدء الجولات وتقديمها وإنهائها بالسرعة التي تناسبه.
محتوى الاختبار المخصص
حدد الاختبارات كملفات JSON مخزنة على الخادم الخاص بك، مما يمنحك ملكية كاملة للأسئلة والإجابات والتسجيل دون أي قيود على المورد.
غرف متزامنة
قم بتشغيل غرف ألعاب مستقلة متعددة من مثيل واحد، بحيث يمكن لعملية نشر واحدة أن تخدم عدة فرق أو جلسات في نفس الوقت.
لماذا تشغّل Razzia على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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