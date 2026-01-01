Razzia هي منصة اختبار تفاعلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا ومصممة للفعاليات المباشرة وتجمعات الفرق وجلسات الفصول الدراسية. يقوم المضيف بإنشاء غرفة لعب عبر لوحة تحكم المدير المحمية بكلمة مرور، ويشارك رمز الغرفة مع المشاركين، ويتحكم في وتيرة الاختبار — كل ذلك يعمل في أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق من قبل المشاركين.

تضمن استضافة Razzia ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) خصوصية محتوى الاختبار وبيانات المشاركين، دون رسوم لكل لعبة أو الاعتماد على خدمة طرف ثالث. يجعل النشر خفيف الوزن ذو الحاوية الواحدة (single-container) عمليًا لكل من الفعاليات المخصصة والأنشطة الجماعية المتكررة المنتظمة.