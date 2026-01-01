نشر MaxKB بنقرة واحدة.
منصة RAG مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI من مستنداتك ومصادر بياناتك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MaxKB؟
MaxKB هي منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء AI لقواعد المعرفة على مستوى المؤسسات مدعومة بتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). تقوم بمعالجة ملفات PDF و Word و Excel و Markdown و HTML وتحويلها إلى تضمينات متجهة، وتربطها باختيارك من نماذج اللغات الكبيرة (LLM) — OpenAI، Claude، Llama، Qwen، DeepSeek، أو نموذج محلي. يتيح محرك سير عمل مرئي للفرق نشر وكلاء أسئلة وأجوبة ذكية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
تضمن استضافة MaxKB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المستندات الخاصة وتفاعلات العملاء والمعرفة التجارية بالكامل داخل بنيتك التحتية، مما يلغي تكاليف السحابة لكل استعلام ويمنحك تحكمًا كاملاً في اختيار النموذج وخصوصية البيانات.
الميزات الأساسية في MaxKB
أسئلة وأجوبة مدعومة بتقنية RAG
يعالج المستندات تلقائيًا إلى تضمينات متجهة للحصول على إجابات دقيقة ومستندة إلى المصدر للاستفسارات المعقدة.
استيعاب متعدد التنسيقات
يستورد ملفات PDF و Word و Excel و Markdown و HTML والنص العادي — بالإضافة إلى الزحف عبر الويب لبناء قواعد المعرفة من المحتوى عبر الإنترنت.
مرونة النموذج
يعمل مع OpenAI، وClaude، وLlama، وQwen، وDeepSeek، والنماذج المستضافة محليًا حتى تتمكن من اختيار الأنسب للتكلفة والخصوصية.
محرك سير العمل المرئي
تنسيق عمليات الذكاء الاصطناعي متعددة الخطوات ودمج الوكلاء في أنظمة خدمة العملاء أو الموارد البشرية دون كتابة أي تعليمات برمجية.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)
تُسهّل واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة ومقتطفات التضمين إضافة وكيل الذكاء الاصطناعي إلى أي موقع ويب أو تطبيق موجود.
لماذا تشغّل MaxKB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.