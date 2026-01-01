MaxKB هي منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء AI لقواعد المعرفة على مستوى المؤسسات مدعومة بتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). تقوم بمعالجة ملفات PDF و Word و Excel و Markdown و HTML وتحويلها إلى تضمينات متجهة، وتربطها باختيارك من نماذج اللغات الكبيرة (LLM) — OpenAI، Claude، Llama، Qwen، DeepSeek، أو نموذج محلي. يتيح محرك سير عمل مرئي للفرق نشر وكلاء أسئلة وأجوبة ذكية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

تضمن استضافة MaxKB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المستندات الخاصة وتفاعلات العملاء والمعرفة التجارية بالكامل داخل بنيتك التحتية، مما يلغي تكاليف السحابة لكل استعلام ويمنحك تحكمًا كاملاً في اختيار النموذج وخصوصية البيانات.