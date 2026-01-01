نشر Bluesky PDS بنقرة واحدة.
خادم بيانات شخصية مستضاف ذاتيًا لشبكة Bluesky، مما يمنحك ملكية كاملة لهويتك الاجتماعية ومحتواك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bluesky PDS؟
Bluesky PDS (خادم البيانات الشخصية) هو المكون الأساسي للمشاركة في شبكة Bluesky الاجتماعية بشروطك الخاصة. مبني على بروتوكول AT، يخزن الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، والوسائط، ويدير هويتك اللامركزية (DID)، ويتزامن مع شبكة Bluesky الأوسع — كل ذلك دون الاعتماد على أي شركة أو منصة واحدة.
تشغيل PDS الخاص بك يعني أن المحتوى الخاص بك وعلاقات المتابعين قابلة للنقل: إذا قمت بتغيير مزودي الاستضافة، تنتقل بياناتك معك. يتضمن هذا النشر تخزينًا دائمًا، وأداة إدارة pdsadmin، وتكاملاً كاملاً مع خدمات ترحيل وعرض تطبيقات Bluesky حتى تتمكن من استخدام أي عميل متوافق مع Bluesky فور الإعداد.
الميزات الأساسية في Bluesky PDS
ملكية البيانات الكاملة
يتم تخزين منشوراتك وإعجاباتك ورسمك البياني الاجتماعي على الخادم الخاص بك ضمن بروتوكول AT، مما يجعلها قابلة للنقل بالكامل ومستقلة عن أي منصة واحدة.
هوية لامركزية
يدير PDS معرفك اللامركزي (DID)، مما يمنحك هوية ذاتية السيادة ومستمرة لا يمكن إلغاؤها بواسطة خدمة طرف ثالث.
عناوين نطاق مخصصة
استضف معرف Bluesky الخاص بك على دومينك الخاص، مما يعزز هويتك ويجعل وجودك ملكًا لك بشكل لا لبس فيه.
توافق شبكي كامل
يتزامن تلقائيًا مع مرحل بلوسكاي ليظهر المحتوى الخاص بك في الموجز العالمي ويمكن الوصول إليه من أي عميل أو تطبيق بلوسكاي.
أدوات الإدارة المدمجة
تتيح لك أداة pdsadmin المرفقة إدارة الحسابات، وتدوير المفاتيح، والتعامل مع مهام إدارة الخادم مباشرة من سطر الأوامر.
لماذا تشغّل Bluesky PDS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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