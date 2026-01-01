Automatisch هي منصة أتمتة سير عمل مفتوحة المصدر تتيح لك ربط التطبيقات وأتمتة المهام المتكررة من خلال واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أكواد. مثل Zapier أو Make، يمكنك إنشاء تدفقات تشغل الإجراءات عبر الخدمات — ولكن مع Automatisch، تظل جميع بياناتك ومنطق الأتمتة الخاص بك على الخادم الخاص بك بدون تسعير لكل مهمة أو قيود على الاستخدام.

استضافة Automatisch ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) وبيانات سير العمل ومنطق العمل الخاص بك لا تغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين سير العمل، وRedis لقائمة انتظار المهام، وعملية عامل مخصصة للتنفيذ الموثوق به في الخلفية. سجل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية وقم بتغييرها فورًا من الإعدادات.