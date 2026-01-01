بديل مفتوح المصدر لـ Zapier لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل بدون الحاجة إلى برمجة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Automatisch؟
Automatisch هي منصة أتمتة سير عمل مفتوحة المصدر تتيح لك ربط التطبيقات وأتمتة المهام المتكررة من خلال واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أكواد. مثل Zapier أو Make، يمكنك إنشاء تدفقات تشغل الإجراءات عبر الخدمات — ولكن مع Automatisch، تظل جميع بياناتك ومنطق الأتمتة الخاص بك على الخادم الخاص بك بدون تسعير لكل مهمة أو قيود على الاستخدام.
استضافة Automatisch ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) وبيانات سير العمل ومنطق العمل الخاص بك لا تغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين سير العمل، وRedis لقائمة انتظار المهام، وعملية عامل مخصصة للتنفيذ الموثوق به في الخلفية. سجل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية وقم بتغييرها فورًا من الإعدادات.
الميزات الأساسية في Automatisch
منشئ التدفق المرئي
أنشئ مهام سير عمل تلقائية عن طريق ربط المشغلات والإجراءات في واجهة سحب وإفلات دون كتابة تعليمات برمجية.
تكاملات التطبيقات
اتصل بالخدمات الشائعة مثل Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio، والعديد غيرها عبر الموصلات المدمجة.
مشغلات الويب هوك
ابدأ سير العمل من الأحداث الخارجية باستخدام خطافات الويب الواردة للأتمتة في الوقت الفعلي من أي مصدر.
المنطق الشرطي
أضف عوامل تصفية وشروطًا لسير العمل بحيث لا يتم تنفيذ الإجراءات إلا عند استيفاء معايير محددة.
عامل في الخلفية
تضمن عملية عامل مخصصة التنفيذ الموثوق به لمهام الأتمتة طويلة الأمد والمجدولة.
لماذا تشغّل Automatisch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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